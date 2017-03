Mirian Sosa: “Resulta molesto que la oposición se saque fotos de campaña en Santa Catalina”

La concejal de la Ciudad de Corrientes, Mirian Sosa, estuvo en el programa En el aire y criticó al candidato a intendente de ECO, quien se fotografió junto al presidente Mauricio Macri en Santa Catalina.

“Hay un doble discurso, se sacan fotos de campaña de ECO- Cambiemos y después no apoyan en la práctica y ponen dificultades en los proyectos institucionales”, dijo y agregó: “una es la realidad que se da en el reciento cuando hay discusiones políticas y otra cuando uno abre un diario o escucha opiniones que son de poca creatividad”.

Además criticó a los candidatos de ECO y al mismo presidente manifestando “este doble discurso de ir a sacarse la fotito con el mismo presidente que saluda a los árboles porque no había nadie, y después armar una foto de campaña que está en el Facebook de Tassano, la verdad me resulta muy molesto, porque los dichos deben acompañar con las cosas”.

“Nosotros votamos el 4 de junio, esta gestión exitosa del intendente molesta a la oposición porque no saben que decir, no tienen nada para mostrar en ningún lado y esa falta de ideas se les ocurren , pero en realidad es porque otros la hicieron y tratan de buscar la negación, la difamación, la confusión para que el vecino diga, mi cuadra no me asfaltaron pero esta gestión fue la que más asfaltó”, afirmó.