Muerte de bombera: hoy declararía Sebastián Aguirre

Finalizó la etapa sumarial y la jueza de la causa citó a declarar al conductor de la autobomba para que comparezca esta mañana. El abogado querellante pedirá que el acusado sea imputado del delito de homicidio doloso. Intentan determinar si manejaba alcoholizado.

Carlos Sebastián Aguirre, quien conducía la autobomba que hace unas dos semanas se incrustó en una casa de las 300 Viviendas, donde falleció la bombera Vanesa Saucedo, fue citado para declarar hoy en el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Norma Agrasso de Caballero.

Aguirre permanece detenido desde el jueves en la Comisaría Séptima.

El abogado querellante Juan Arregín, expresó que “haya estado alcoholizado o no, Aguirre ingresó en contramano en una avenida de alta circulación, con total desprecio por la vida de Vanesa y de la gente del barrio”.

Adelantó que la imputación será homicidio doloso, teniendo en cuenta “dos datos centrales, es decir, que haya estado alcoholizado o no, ingresó en contramano en una avenida de alta circulación y que tuvo total desprecio por la vida de Vanesa, de los vecinos y hasta de la suya”. Agregó que “testigos afirmaron que se bajó de la autobomba y un vehículo particular lo llevó al hospital, es decir, que no controló lo que pasó con Vanesa”.

Del mismo modo, reiteró que la familia que vive en la casa colisionada, solicita la reparación de la propiedad, asegurando que “tienen la suerte de que la columna soportó el impacto”. “Lo que hizo carece de lógica y deberá responder”, concluyó, refiriéndose al conductor.

Cabe recordar que el fatal accidente se produjo el 10 de marzo alrededor de las 13.15, en las inmediaciones de calle Viedma casi Sarmiento, cerca del cuartel.

La cifra

2

Son los hijos que tenía la bombera que falleció en el accidente el pasado 10 de marzo.