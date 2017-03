González Fraga: “Ofrecían 500 pesos, vino y choripanes para ir a la marcha del viernes”

El titular del Banco Nación afirmó hubo “una fortuna dedicada a la movilización” por los 41 años del último golpe de Estado. También opinó cómo ve el actual momento político en Argentina.

Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, reveló que en un pueblo donde tiene un campo desconocidos ofrecían “500 pesos, vino, coca cola y choripanes” si concurrían a la marcha a la Plaza de Mayo del viernes último, cuando se cumplieron 41 años del último golpe de Estado.

El economista explicó que “entendamos que hay una fortuna dedicada a una movilización, porque tienen ganas de interrumpir este proceso, porque tienen miedo de ir presos o de desaparecer políticamente. Tenemos que soportarlo”.

González Fraga opinó cómo ve el actual momento político en Argentina. “Estamos ante una pequeña parte de la sociedad que busca agrandar la grieta y está poniendo millones de dólares, mal habidos, para pagar toda esta movilización con ruido en la calle”, expresó en radio Mitre. Mientras que hay otra parte de la sociedad, a la que él describió como “más silenciosa, austera, mucho más grande, que está queriendo construir mirando hacia adelante”.

“Al pueblo donde tengo el campo, que tiene menos de 6.000 habitantes, no llega a los 4.000 habitantes, mandaron tres ómnibus, ofreciendo 500 pesos, vino, coca cola, choripanes, para los que fueran el viernes a la marcha. Es un pueblo donde todos nos conocemos, voy, me saludan y me lo cuentan”, afirmó el titular del Nación.