Federer fue demasiado para Del Potro y se quedó con el triunfo en Miami

El tandilense Juan Martín Del Potro poco pudo hacer ante el poderío del suizo Roger Federer y cayó sin atenuantes en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. El número 6 del mundo se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 21 minutos de juego.

El primer set tuvo una clara tendencia desde el comienzo: Federer estaba muy fino y ganaba sus puntos de saque fácil, en tanto que a Del Potro le costaba mucho conservar su servicio porque no lograba exhibir la variedad de golpes y la solidez del suizo.

Tras dejar pasar algunos break points, Roger aprovechó su oportunidad en el octavo juego y se puso 5-3 arriba para cerrar el set con su saque. El argentino no se la hizo fácil y hasta tuvo chances para recuperar el quiebre, sin embargo, el suizo sacó una serie de tiro magistrales a la línea que lo salvaron y le permitieron quedarse con el parcial.

El segundo set mantuvo la tónica del primero. Federer siempre se mostró seguro, ante un Del Potro que hizo lo posible por sostener una pretendida paridad. En el quinto game, el suizo quebró el saque del tandilense y ya no hubo más equivalencias. El parcial fue 6-4 para Roger, que avanzó a la siguiente instancia, donde se enfrentará al español Roberto Bautista Agut.

El de esta tarde fue el partido número 21 del historial entre Federer y Del Potro. El suizo llegó a 16 victorias, contra cinco del argentino.

El próximo torneo de “La Torre” será el ATP de Estoril, que se jugará a partir del 1° de mayo. Será el debut del tandilense en polvo de ladrillo en esta temporada.