Policías heridos por el vuelco de un patrullero

El des­pis­te y vuel­co de un pa­tru­lle­ro de la Po­li­cía de Co­rrien­tes en la lo­ca­li­dad de Itu­zain­gó pro­vo­có le­sio­nes le­ves en dos efec­ti­vos.

Si bien el si­nies­tro de trán­si­to ocu­rrió ha­ce al­gu­nos dí­as, tras­cen­dió du­ran­te las úl­ti­mas ho­ras y des­de la ins­ti­tu­ción con­fir­ma­ron la no­ve­dad, aun­que sin brin­dar de­ma­sia­dos de­ta­lles.

En fo­to­gra­fí­as di­fun­di­das en re­des so­cia­les pue­de apre­ciar­se que el ve­hí­cu­lo, una ca­mio­ne­ta Ford Ran­ger iden­ti­fi­ca­da con el in­ter­no C-­256, fi­na­li­zó con la par­te de­lan­te­ra com­ple­ta­men­te des­trui­da.

El in­ci­den­te ha­bría ocu­rri­do en ho­ra­rio de la no­che cuan­do el mó­vil no al­can­zó a fre­nar por una va­ca que se in­ter­pu­so en el ca­mi­no. En­ton­ces, fue­ra de con­trol des­pis­tó y tum­bó has­ta que­dar con las rue­das ha­cia arri­ba.

Los po­li­cí­as que via­ja­ban en la pick up fue­ron so­co­rri­dos en el es­ce­na­rio del si­nies­tro y pos­te­rior­men­te de­ri­va­dos a un es­ta­ble­ci­mien­to sa­ni­ta­rio. No tu­vie­ron se­cue­las gra­ves y tras­cen­dió que han si­do da­dos de al­ta.