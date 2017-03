Día de la Memoria: “Como hubo mucha complicidad de silencio, todos los logros se deben a los esfuerzos de las familias”

Daniel Cian, hijo de Lila Soto y Héctor Cian, ambos desaparecidos durante la última dictadura. Un comando de la fuerza federal lo secuestró junto a sus padres, en 1976, él tenía dos años y su madre estaba embarazada.Hoy busca reconstruir su historia.

Daniel Cian señaló que a pesar de ser hoy un día oscuro, celebra la lucha de sus padres, de las abuelas y en ese contexto se homenajea el día. “Podemos decir que después de estos 41 años el legado fue creciendo en los hijos, si bien en la democracia, tenemos conexión con ellos, muchos no conocimos a nuestros padres,

Relató su historia: “mi mamá estaba embarazada de 8 meses, fuimos secuestrados, los cuatro el 10 de diciembre de 1976 en Rosario. Según testimonios, fuimos rodeados y nos llevaron a una delegación federal. Mis padres fueron torturados y fallecieron y fui apropiado durante un año”.

“Paso a vivir con mi abuela materna, Juana Soto, tuve cierta suerte a diferencia de otros chicos que hoy están apropiados y no conocen sus identidades. Gracias a una carta anónima mi abuela pudo buscarme, se peleó con todo el mundo y ese encuentro fue crucial y se dieron cuenta que no podía vivir en un lugar que no era el mío”.

“Fui reconstruyendo mi historia en la democracia que me permitió ir armando esos espacios de memoria que tuve y lo fui llenando a medida que conocía a amigos de mis padres. Fui adoptando muchas de esas posturas y la búsqueda de esos baches en la memoria hicieron que no deje de buscarlos, por suerte encontré a mi mamá, sus restos estaban en fosa común en el cementerio La Piedad de Rosario y fueron depositados aquí”.

“Estamos muy orgullosos del avance técnico que tenemos en Argentina, en base a los datos que los familiares dan, han podido ser recuperados muchos restos, del cementerio La Piedad me dio posibilidad de reencontrarme con mi madre”

“Como hubo mucha complicidad de silencio, los genocidas se llamaron al silencio desde aquel momento hasta hoy, todos los logros se deben a los esfuerzos de las familias, hemos logrado mucho, pero no todo, casi todos buscamos a nuestros familiares, no hay nada resuelto por más que hayan aparecido los restos de mi madre y de otros, somos una Comisión de familiares, presos, hijos”..

“La búsqueda de los familiares nunca ha cesado, han pasado muchos gobiernos, con distintas ideologías, pero los familiares nunca pararon con la búsqueda, nos hemos identificado más allá de cada uno de esos gobiernos porque hay un objetivo común que va más allá de la política”.