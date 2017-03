Senadores volvieron al ruedo y acordaron designar nuevos jueces

La Cámara alta avanzó en su agenda de temas judiciales con el voto del vicegobernador Canteros, que dirimió la paridad en favor del oficialismo. Fijaron fechas de audiencias. Oposición presagia un año difícil de actividad parlamentaria por “la campaña electoral”.

Cá­ma­ra de Se­na­do­res de la Pro­vin­cia de­sa­rro­lló ayer su pri­me­ra se­sión or­di­na­ria de 2017 en la que dio acuer­do a plie­gos en­via­dos por el Po­der Eje­cu­ti­vo Pro­vin­cial pa­ra de­sig­nar a nue­vos jue­ces. El úni­co en­cuen­tro de es­te año se ha­bía con­cre­ta­do el 2 de mar­zo con la con­for­ma­ción de la Me­sa Di­rec­ti­va del cuer­po lue­go de un ex­ten­so cuar­to in­ter­me­dio de tres me­ses.

El blo­que del Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta (PJ) re­cha­zó los plie­gos, la se­na­do­ra nue­vis­ta No­ra Na­zar de Ro­me­ro Fe­ris se abs­tu­vo. El em­pa­te en 7 fue re­suel­to por el vi­ce­go­ber­na­dor, Gus­ta­vo Can­te­ros, con su vo­to po­si­ti­vo. Nue­va­men­te es­ta mo­da­li­dad pa­re­ce que se re­pe­ti­rá en es­te año por la pa­ri­dad que exis­te en­tre ofi­cia­lis­mo y opo­si­ción.

Se apro­ba­ron las pro­pues­tas en el car­go de Juez de Cá­ma­ra de Ape­la­cio­nes Ci­vil y Co­mer­cial -­Sala IV de la ciu­dad de Co­rrien­tes, Sil­via Pa­tri­cia Al­va­rez Ma­ras­co y Ger­tru­dis Li­lia­na Már­quez, en el car­go de Juez de Cá­ma­ra de Ape­la­cio­nes, Ci­vil, Co­mer­cial y La­bo­ral de Go­ya.

Tam­bién y por pe­di­do del blo­que del PJ -­ Fren­te pa­ra la Vic­to­ria se en­vió a co­mi­sión un pe­di­do de in­ter­pe­la­ción a la Mi­nis­tra de Edu­ca­ción so­bre “el es­ta­do de los es­ta­ble­ci­mien­tos es­co­la­res de la pro­vin­cia y las me­di­das adop­ta­das pa­ra dar ade­cua­da y opor­tu­na so­lu­ción a las de­fi­cien­cias edi­li­cias y de in­fra­es­truc­tu­ra bá­si­ca”.

En es­ta lí­nea se pa­só a co­mi­sión tam­bién una in­vi­ta­ción al Go­ber­na­dor de la Pro­vin­cia a con­cu­rrir al re­cin­to a fin de brin­dar in­for­ma­ción so­bre las me­di­das to­ma­das y a to­mar­se por el Po­der Eje­cu­ti­vo pa­ra com­ba­tir el nar­co­trá­fi­co”.

Al res­pec­to, des­de el ofi­cia­lis­mo ha­bla­ron de “in­ter­pe­la­cio­nes en­cu­bier­tas”, igual­men­te el se­na­dor No­el Bre­ard di­jo que “la con­vo­ca­to­ria a los mi­nis­tros la po­dre­mos con­sen­suar pa­ra que ven­gan a la­bor par­la­men­ta­ria, no así lo del Go­ber­na­dor, que téc­ni­ca­men­te eso no es­tá con­tem­pla­do”.

En tor­no a la po­ca can­ti­dad de se­sio­nes ex­pre­sa­ron que “que­rí­a­mos po­ner las co­sas en tér­mi­nos ra­cio­na­les, pu­di­mos de­ba­tir, y el he­cho par­la­men­ta­rio de no con­cu­rrir a una se­sión es un de­re­cho le­gí­ti­mo”, ar­gu­men­ta­ron des­de En­cuen­tro por Co­rrien­tes (E­CO). La se­na­do­ra Ca­ro­li­na Mar­tí­nez Lla­no (PJ) se es­pe­ran­zó que “el año elec­to­ral no afec­te nues­tra la­bor, en el re­cin­to de­be­mos dar los de­ba­tes, pe­ro los nú­me­ros son muy pa­re­jos y creo que va ser un año di­fí­cil”, in­di­có.

So­bre la pos­tu­ra de la se­na­do­ra na­ran­ja, Na­zar de Ro­me­ro Fe­ris, Can­te­ros ma­ni­fes­tó que “res­pe­ta la po­si­ción de ca­da uno de los se­na­do­res y sus fun­da­men­tos. Des­de ECO con­si­de­ra­ron que “no de­be ha­ber nin­gu­na lec­tu­ra elec­to­ral res­pec­to a su po­si­cio­na­mien­to” al per­te­ne­cer a un blo­que uni­per­so­nal.

Ade­más se con­vir­tió en ley la adhe­sión a la nor­ma na­cio­nal que crea el plan in­te­gral pa­ra el abor­da­je de los con­su­mos pro­ble­má­ti­cos. El pro­yec­to por el que se de­cla­ra de in­te­rés pro­vin­cial, cul­tu­ral y ar­te­sa­nal a las ac­ti­vi­da­des que de­sa­rro­lla la fun­da­ción “Ma­nos Co­rren­ti­nas”.

Por otra par­te, el al­to cuer­po fi­jó pa­ra el jue­ves 6 de abril y 20 de abril lle­var a ca­bo las au­dien­cias pú­bli­cas pa­ra tra­tar los plie­gos en­via­dos por el Po­der Eje­cu­ti­vo pa­ra cu­brir juz­ga­dos, fis­ca­lí­as y de­fen­so­rí­as en Ca­pi­tal y lo­ca­li­da­des del in­te­rior.

Por úl­ti­mo, el cuer­po apro­bó un re­pu­dio por la de­ci­sión del in­ten­den­te de Pa­so de los Li­bres, Ra­úl Ta­ra­bi­ni, quien or­de­nó re­ti­rar una mues­tra de obras re­a­li­za­das por es­tu­dian­tes pri­ma­rios y se­cun­da­rios en con­me­mo­ra­ción del Día de la Me­mo­ria, la Ver­dad y la Jus­ti­cia, fe­cha a la que to­dos los blo­ques se adhi­rie­ron con pa­la­bras en de­fen­sa de la de­mo­cra­cia y el res­pe­to a los DDHH.

—

Interpelación

El se­na­dor No­el Bre­ard (UCR) ha­bló de “dos pe­di­dos de in­ter­pe­la­ción en­cu­bier­tas” he­chos por el Fren­te pa­ra la Vic­to­ria. “U­no no co­rres­pon­de cons­ti­tu­cio­nal­men­te ni re­gla­men­ta­ria­men­te, que es el lla­ma­do al Go­ber­na­dor de la Pro­vin­cia pa­ra que ex­pli­que las po­lí­ti­cas pú­bli­cas so­bre nar­co­trá­fi­co. En nues­tro sis­te­ma só­lo pue­den ser in­ter­pe­la­dos los mi­nis­tros”, re­cor­dó. “Sal­vo que el Eje­cu­ti­vo asis­ta a de­fen­der un pro­yec­to que im­pul­sa. El res­tan­te se ana­li­za­rá en la co­mi­sión”, in­di­có.