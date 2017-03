“Por un puñado de delincuentes, no se puede calificar a Corrientes como una provincia narco”

Eugenio “Nito” Artaza manifestó que la gente en Corrientes pide empleo para que los jóvenes no se terminen yendo, una universidad pública propia y viviendas. “Por un puñado de delincuentes, no se puede tipificar a Corrientes como una provincia narco, dijo en relación a lo acontecido en Itatí.

“cuando viene el presidente de la nación hay que pedirle una ley de régimen de promoción industrial nacional, eso es bajar los impuestos para que los empresarios decidan venir a la provincia, esa es la autentica reparación histórica que necesita Corrientes”, destacó.

Argumentó que el empleo es fundamental y también viviendas, no solo en Corrientes Capital, sino en toda la provincia, para los más pobres y el banco de Corrientes podría implementar un banco para los sectores más vulnerables.

En cuanto a la indefinición del candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes, Artaza opinó que no le parece bien que se espere una decisión unilateral y no a través de internas,

y es una de las razones por las que tomé distancia.

En cuanto a lo ocurrido en Itatí, el ex legislador nacional se pronunció al respecto: “la cuestion tiene que ser a fondo, deslindar las responsabilidades que sean necesarias, no debemos permitir que las instituciones sean penetradas por el narcotráfico, los que delinquieron estan presos y las instituciones funcionen”

“Por un puñado de delincuentes, no se puede tipificar a Corrientes como una provincia narco, es de gente decente, honeta y no queremos que solo se hable de narcotráfico, no podemos mirar a otro lado y dejar que solo la nación resuelva todo.Se debe crear asistencia a jóvenes que caen en las adicciones en todas las municipales y darles empleo”, dijo