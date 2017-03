Darán de baja a más del 70% de los permisos de estacionamiento reservado

Lo anunciaron desde la Subsecretaría de Transporte, en razón del cumplimiento de una Ordenanza aprobada en noviembre. Al día de hoy son 1.465 los segmentos de calzada que tienen “dueño”. La Comuna se tomará 90 días para tamizar el universo de privilegiados.

La administración capitalina dio inicio a una campaña informativa en virtud de una Ordenanza que, al ser puesta en rigor, recortará ostensiblemente los espacios reservados para estacionamiento en el ejido urbano.



El subsecretario de Transporte de la ciudad, Marcelo López Lecube, en contacto con época, puntualizó que “hemos comenzado junto a la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) la colocación de stickers en los carteles de los espacios reservados frente oficinas y reparticiones oficiales del área céntrica”.



“Habrá un plazo de 90 días para que analicemos cada uno de los 1.465 espacios que tienen reserva para estacionamiento en la ciudad. Estimamos que más del 70% será desafectado, atento a lo que indica la normativa aprobada el año pasado en el Concejo Deliberante. Vale señalar al respecto que fue una iniciativa de los propios ediles y se aprobó por unanimidad”, agregó el funcionario.

“La premisa es organizar y desconflictuar el estacionamiento y por sobre todo el uso del espacio público para terminar con privilegios que vienen de años. Claro que habrá excepciones pero lo que buscamos es que no haya un uso abusivo y desaprensivo”, acotó.

López Lecube también fue consultado acerca de cómo harán con los espacios reservados para legisladores e integrantes del Ejecutivo, tanto de la Comuna como de la Provincia.

“Se va a aplicar un criterio especial para que no haya un uso excesivo de los permisos, sabemos que frente a ciertos organismos no sólo los funcionarios jerárquicos tienen su estacionamiento sino el secretario del secretario del director y así sucesivamente”, graficó.

Al respecto, el artículo 13 de la mencionada legislación manifiesta que “en ningún caso la condición de funcionario público eximirá del pago del uso de los espacios reservados”.

“Seguramente, quienes por mucho tiempo se beneficiaron con este privilegio protestarán pero lo que promovemos es que el conductor que paga normalmente el aparcamiento tenga mayores posibilidades”, deslizó el Subsecretario.

“Desde hace tiempo -prosiguió- esta gestión hace hincapié en el mejoramiento y la extensión de las cuadras en las que se brinda el servicio de estacionamiento medido”.

En detalle

En noviembre último el cuerpo deliberativo votó la ordenanza que deroga la norma Nº1388 /84 y dejó sin efecto las disposiciones por las que se autorizan espacios reservados en la vía pública para estacionamiento de automotores y otros rodados.

En su articulado, la normativa indica que se debe establecer la Comisión Técnica Especial de Espacios Reservados para Estacionamiento, la cual ya está integrada por los siguientes representantes: un funcionario de la Secretaría de Tránsito y Transporte Urbano y otro de la Agencia Correntina de Recaudación.

Las funciones de ese núcleo son: evaluar las solicitudes de habilitación, el cumplimiento del pago del canon establecido y el control del correcto uso de los espacios reservados para estacionamiento. Analizar los pedidos de otorgamiento y el control del correcto uso de las obleas de permiso de libre estacionamiento para vecinos frentistas, vehículos en servicio y para personas con discapacidad.

Los nuevos espacios reservados deberán tributar el canon correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza tributaria con las excepciones establecidas en los artículos siguientes.

Paradas

Para los vehículos de transporte urbano de pasajeros y automóviles de alquiler se mantendrá el régimen de paradas y/o espacios reservados, quedando exentos del pago, del canon establecido en la presente, como asimismo los destinados a hospitales, sanatorios, clínicas y comisarías.

Además el Departamento Ejecutivo Municipal podrá modificar, reubicar o dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas, cuando así lo considere necesario atendiendo razones de interés público y/o para el reordenamiento del tránsito.

Según reza el texto, únicamente podrán hacer uso del espacio reservado aquellos vehículos que hayan cumplido con los recaudos estipulados en la presente norma.

La falta de pago del canon correspondiente a espacios reservados para estacionamiento en la vía pública hace incurrir en mora automática al organismo o institución beneficiaria, caducando su vigencia.

Los trámites deben realizarse en oficinas de ACOR (avenida La Paz 2440).

