El hijo de Roger Terán cree que un sector político influye para que su padre esté preso

Nélson Terán, hijo de Roger Terán,por En el aire, habló de la situación de su padre. “Estamos conmovidos, tristes.La gente de Itatí está convencida que es inocente, yo estoy convencido que es inocente. Estoy seguro que nada tiene que ver. Lo visité , está peor que nosotros, está asustado no por lo que se le implica porque confia la justicia, está asustado porque los medios o un sector político influye para que esté preso”, afirmó

Además opinó que su padre le dijo que no hay ninguna prueba contra él.”No entendemos que 30 minutos después del allanamiento ya circulaba su foto y lo calificaban como intendente narco”.

Señaló que el narcotráfico es un problema de años, no sólo en Itatí. Afirmó: “No entendemos porque está preso si él no hizo nada”

Por su parte, el abogado de Roger Terán, doctor Juan Ortega explicó a LT7 AM 900 como avanza la causa. Al intendente de Itatí se lo acusa de asociación ilícita.

“El quiso declarar, yo tuve acceso a las escuchas, no son comprometedoras. Se dio a entender su eventual participación, pero fue todo muy impreciso”, señaló el representante legal del jefe comunal.

Terán fue detenido el pasado martes en su domicilio de Itatí en el marco de un megaoperativo de Gendarmería Nacional denominado Sapucay donde aprehendieron a otras 24 personas, entre ellas al viceintendente Fabio Aquino. Por el momento, permanece alojado en el Penal de Marcos Paz.