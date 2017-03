Gendarmería halló casi 4 toneladas de marihuana en un camión

La droga se encontraba acondicionada en un “doble fondo” en 4631 paquetes. El conductor del rodado quedó detenido

Gendarmería Nacional, en el marco del combate contra el narcotráfico llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación, incauto gran cantidad marihuana que era trasportado ocultos en un camión térmico. El conductor de nacionalidad argentina quedó detenido. Este hecho se desarrolló en la ciudad correntina de Santo Tome.

El 20 de marzo, efectivos del Escuadrón 57 “Santo Tome” realizaban un control vehicular sobre la Ruta Nacional Nro 14, Km 669, Paraje “Cuay Grande”, cuando detuvieron la marcha de un transporte térmico de cargas generales marca Scania, Modelo R114GA, y semirremolque, conducido en la oportunidad por un ciudadano argentino, mayor edad, el cual viajaba solo y según manifestó provenía de la localidad de Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes, con destino final a la ciudad de Buenos Aires.

Del control efectuado por los gendarmes, pudieron observar que en el interior del semirremolque, en el sector frontal, un compartimiento ex profeso, no original al rodado, que de su interior emanaban un fuerte olor característico a la de cannabis sativa (Marihuana), por lo que en presencia de testigos hábiles, se procedió a realizar un pasaje con el Can detector de narcóticos “Agustín”, el cual mostró signos de exaltación al acercarse al sector donde estaba oculto es estupefaciente, estado que habitualmente toma al encontrarse con este tipo de sustancias.

Consecuentemente se procedió a trasladar el vehículo, ocupante, testigos e intervinientes, hasta el asiento del Escuadrón 57, para efectuar una minuciosa requisa donde se pudo constatar que trasportaba un total de 4.631 paquetes de marihuana dentro de 160 bultos, de los cuales 110 estaban sueltos envueltos en cinta de embalar.

Del pesaje realizado, arrojó un peso total de “Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Kilos con Trescientos Cincuenta y Cinco Gramos” (3.985 kilos con 355 gramos).

Intervine en el hecho el Juzgado Federal de Paso de Los Libres, a cargo de la Dra Cristian Elisabeth Pozzer Penzo, quien oriento el decomiso del estupefaciente, la detención del conductor como así también del transporte de carga y de los elementos de interés para la causa.