Diputados analizarán hoy en comisión la intervención de Itatí

Asuntos Constitucionales convocó para abordar el expediente. Para el oficialismo “hay más funcionarios” municipales “involucrados”.

Está previsto que esta mañana se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar el pedido de intervención a Itatí, Municipio cuyo Intendente y Vice están detenidos, acusados de integrar una banda narco. Un día previo al debate, oficialismo y oposición presentaron nuevamente posturas divididas.

El encuentro será a las 10, según confirmó ayer la diputada, María Giraud. “Desde el bloque no tomamos ninguna disposición porque nos tomó por sorpresa”, dijo la legisladora peronista a radio Sudamericana. Sin embargo, agregó: “No se justifica una intervención en Itatí, la Intendencia está transitando un curso normal”.

La semana pasada la Cámara de Diputados giró a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General los proyectos del diputado Omar Yung (Panu) y del Ejecutivo Provincial, en los cuales se solicitaba la intervención del Municipio. Los expedientes se unificaron y tienen “preferencia” de tratamiento para este miércoles. Por ello, para esta mañana se convocó a la comisión, a los fines de avanzar en el debate de la iniciativa.

“Hoy la Intendencia está transitando un curso normal, no hay ninguna movilización de la ciudadanía, por lo que no creo que sea necesario la intervención de Itatí”, indicó Giraud, quien se anticipó al pronunciamiento del PJ Departamental de dicha localidad

“Este viernes y sábado último hemos conocido a fondo la causa por eso creo que aún es más conveniente y estoy sumamente seguro de que debemos avanzar con la intervención del Municipio de Itatí, teniendo en cuenta que ya tenemos el pedido a fin de convocar a las fuerzas nacionales para que nos informe la situación para que ellos puedan analizar algunas cuestiones que son de público conocimiento y que hacen a la causa”, expresó por su parte, el diputado por el Partido Popular, Javier Saez.

“Es necesario tener el informe de Gendarmería para que los pares sepan realmente qué es lo que nos está pasando, porque hay veces que hay que dejar la política electoral de lado para ver mas allá de lo que sucede en Itatí y en diferentes municipios de la costa del Paraná”, opinó Saez. “No son momentos para andar diciendo qué concejal debe estar al frente del Municipio itateño, sino que va más allá de los partidos políticos. Acá no tenemos que ver si somos o no oficialistas, sino todos estar de acuerdo con la intervención, trabajar juntos, sino esto termina siendo una politiquería”, agregó el diputado.

“Lo más oportuno es la intervención de Itatí”, expresó el senador provincial Sergio Flinta. “Como Presidente del partido (UCR) voy a reunirme con diputados. Coincido con el proyecto, es una medida inequívoca para Itatí donde las cosas no se hicieron como se debían, por la cuestión del narcotráfico”, expresó el referente del radicalismo correntino.

“Tanto el Intendente como el Viceintendente son del FPV, a ellos les va a costar mucho entender el tema, y reaccionar en consecuencia. Es un tema muy delicado. El Gobierno nacional ha tomado cartas en el asunto”, añadió.

“Creer que la intervención al municipio de Itatí soluciona el problema es, por lo menos, ingenuo o mal intencionado. Intervenir el municipio sería nada más que sacarse el problema de encima momentáneamente”, dijo por su parte, el diputado por el FPV, Ernesto “Tito” Meixner.

“Esta cuestión excede ampliamente lo que se puede hacer desde el Municipio. Debe intervenir necesariamente la Provincia y la Nación; y, además, es imprescindible que se acuerde con el Paraguay”, comentó Meixner. “Si nosotros hacemos una maravilla desde este lado del río y no trabajamos con los hermanos paraguayos y no hacemos un proceso de integración regional que desarrolle también la paupérrima costa paraguaya, esto va a seguir pasando”, añadió.

El Litoral