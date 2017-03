Operación Sapucay: Pedirán que la causa de Carlos Bareiro,pase al juzgado Federal de Corrientes

El doctor Guillermo Rojas Busellato, abogado de Bareiro detenido por dos causas de narcotráfico, y ahora trasladado a Buenos Aires para ser indagado por la causa Itatí, comentó que el fiscal Stornelli de Comodoro Py estaría de acuerdo con el pedido.

“Estamos por plantear la incompetencia del juez Torres y esto no es ningún fundamento para que la causa tramite en Buenos Aires, tendría que venir para Corrientes” señaló Rojas Busellato.

A Bareiro se lo acusa de dirigir la organización desde la cárcel. Adelantó que pedirá el traslado de su defendido nuevamente a Corrientes.

La decisión se basa en la indefesión, el delito que se le imputa, se cometió en Corrientes y no tiene ningún asidero que esta causa se trate en Buenos Aires con toda la incomodidad que ello genera para los imputados y el ejercicio de la defensa. “Defenderse de un hecho cometido en Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, genera un trastorno, complejidad en lo que respecta al alojamiento, consecución de pruebas, etc. No hay ningún fundamento que la causa tramite allá”, dijo el abogado.