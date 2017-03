Pepe Ledesma: “El gobierno está desbordado”

El jefe de Redacción del diario “El Litoral” , Eduardo “Pepe” Ledesma en relación al caso de Itatí opinó que es una situación muy complicada, el gobierno se encuentra desbordado porque no puede resolver el tema mirando su mensaje en cuestión de semana. “Hace días el gobierno decía que no sabia nada, como no puede sostener ese discurso, ahora lo que pasó es que el kirchnerismo no sabía nada”, afirmó.

El periodista sostuvo a En el aire, que la gente de Itatí apoya al intendente Roger Terán, pero tiene que actuar más la justicia y la política no meterse tanto.

Cree que existe una intencionalidad política;”me hace un poco de ruido que en su declaración, la ministra Patricia Bullrich viene a la provincia, se equivoca en un montón de cosas, incluso le desmienten en un montón de cosas porque dice sin saber quien está detenido, pero en lo que no se equivoca, es que Terán es del Frente para la Victoria y esa es la linea argumental que tiene la mayoría y el linchamiento sería con esta lógica, PJ, narcotráfico, es el intendente, nosotros de ECO, Cambiemos somos los buenos”, opinó.