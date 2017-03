“Si nos quieren sacar de la plaza, les vuelo la casa de gobierno”

Ante la instalación de unos atriles en la Plaza de Mayo, a días de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe Militar y ubicados en el camino de la tradicional ronda de las madres, Hebe de Bonafini lo consideró una provocación del gobierno y fue drástica: “Paren la mano, no jodan con las madres”.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se quejó contra el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por unos atriles ubicados en la Plaza de Mayo donde tradicionalmente realizan su ronda de los jueves y dijo: “Si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza, les vuelo la casa de Gobierno”.

“No me importa que me maten. Que no me digan que soy violenta porque ellos nos están violentando, ensuciando y difamando. Las Madres nunca hemos hecho ningún acto de violencia, pero que paren la mano de verdad, no jodan con las Madres”, advirtió Bonafini durante su discurso, después de haberse encontrado con un móvil policial que cerraba el paso en la intersección de las calles Bolívar e Hipólito Yrigoyen, lugar por donde habitualmente ingresa a la plaza la combi que lleva a las madres.

Tras correr las estructuras que estaban ubicadas encima de los pañuelos que están pintados alrededor de la Pirámide de Mayo, Bonafini sostuvo: “Cuando tapan los pañuelos es porque tienen miedo. Los tapan porque no quieren ir a la cárcel, porque ellos también fueron grandes responsables de las torturas y las muertes”.

“Tienen que pagarla: Los Macri, los Rodríguez Larreta, los Bullrich. Todos los que están en el gobierno”, completó la titular de Madres de Plaza de Mayo. Al finalizar su discurso, Bonafini advirtió que “ensuciar los pañuelos es ensuciar a los desapercibidos más que a las Madres y eso no lo vamos a permitir”.