Dos testigos describieron con detalles las funciones y los roles de las bandas narco de Itatí

Dos testigos declararon bajo reserva de identidad en la megacausa por el “Operativo Sapukay” y describieron las funciones y roles de los principales sospechosos de integrar las distintas bandas narcos de Itatí, lo que posibilitó a la Justicia “conocer con mayor detalle el accionar de las organizaciones delictivas” asentadas en esa localidad correntina.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el primer testigo que se acogió a la figura del “arrepentido” dijo que el sindicado líder del grupo “Los Gordos” y que permanece prófugo, Luis Alberto “Lucho Saucedo (también apodado ‘Gordo’) es capo, es dueño de todo Itatí, maneja camionetas y camiones para llevar la droga, es el que organiza junto a Walter Piris”.

Piris es el esposo de Mariela Terán, la hija del intendente de Itatí, Natividad Terán, y ambos están presos desde febrero por otra causa por narcotráfico.

Este “arrepentido” también dijo que uno de los 27 detenidos en el “Operativo Sapukay”, Carlos Alberto “Cachito Bareiro es el que abastece todo, pone a la gente a trabajar, puede ser San Cayetano, le da trabajo a todo el mundo, organiza la venta de drogas para todo el mundo ahí”, y que la “mano derecha” de éste es “Hugo Ayala”, otro de los 13 prófugos.

“Cachito Bareiro compró quince embarcaciones y se las dio a varia gente de la zona para pescar, así sabe quien está en el río, así los pescadores le avisan quien está en el río”, indicó.

De acuerdo a la investigación judicial, “Cachito” ya estaba preso en el penal federal de Resistencia y se cree que desde allí comanda un grupo propio.

Mientras que sobre la banda apodada “La Morenita”, este testigo dijo que Federico Marín (prófugo) organiza todo junto a otros dos hermanos suyos, quienes no figuran entre los imputados, y que los tres “arreglan con ‘Martillo´, que es el jefe de la brigada de la Policía de Itatí”, por lo que “si no hay torta no pasan, por eso tienen que pagarles, para que los dejen vender droga”.

Además, contó que “Cristian Aquino”, el hermano del vice intendente de Itatí Fabio Aquino -ambos detenidos-, “se encarga de hacer los viajes a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe…” y que el prófugo Francisco Noguera es unos de los “paseros” de la droga.

Luego, el testigo contó que los hermanos Alejandro Ramón y Gustavo Román Gayoso -los dos también presos- trabajan para “otra banda que también vende droga” y que está conformada por un hombre y sus dos hijos -estos tampoco figuran entre los acusados- que son “los dueños de la estación de servicio que se llama Nuestra Señora de Itatí”.

Y sobre los dos hermanos detenidos señalo que “se encargan de traer (la marihuana) de Paraguay para la Ruta 12”.

Por último, contó que “hay un abogado que se llama ‘Cereal’ (el detenido con esa profesión fue identificado como Omar Antonio Serial) que arregla con el Juzgado Federal de allá”.

En tanto, el segundo testigo de identidad reservada dijo que “en la Delegación de la Policía Federal” de Corrientes había un tal “Toledo”, que “era el jefe de los oficiales de la parte de investigación” que “llamaba al Juzgado Federal de (Carlos) Soto Dávila” y “hablaba también con un secretario del Juzgado, que se llama Molina”.

“Los grupos que manejan todo el tema de la droga en Itatí son La Morenita y Los Gordos, y una gente que tiene una estación de servicio en la entrada” de la ciudad, dijo este testigo, quien también describió a una cuarta banda.

“Después hay otro grupo que está en veinte kilómetros arriba del acceso de Itatí, es el grupo de los mecánicos (…) ellos cargan los autos con droga, meten los autos adentro de su negocio de mecánica y salen de ahí cargados, creo que cargan en bruto, sin doble fondo”, indicó.

Y al igual que el primero, el segundo testigo coincidió en las cantidades aproximadas de marihuana traficada por estas y el modus operandi desde Paraguay, vía Itatí y hacia otros puntos del país.

Finalmente, el segundo testigo se refirió a la droga incautada en un auto a nombre de Mariela Terán y dijo: “Tengo entendido que eso era de Piris, de la banda de Los Gordos, estaban usando su auto para disimular”.

Por todo ello es que los investigadores judiciales consideran que a partir de estas declaraciones se “complementó el cuadro ya conformado hasta entonces, agregándose diferentes aspectos que posibilitaron conocer con mayor detalle el accionar de las organizaciones delictivas asentadas en la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes”.