No sesionó el Senado por falta de quórum, y el bloque del PJ emitió un comunicado

El Senado Provincial no sesionó este mediodía, tal como estaba previsto. El oficialismo no se presentó y entonces la Cámara Alta no tuvo actividad. El bloque del PJ, rápidamente, emitió un comunicado al respecto:

“los Senadores del Bloque PJ-FRENTE PARA LA VICTORIA hacen saber que nuevamente, al igual que la pasada semana, los senadores del oficialismo no han dado quórum, impidiendo que se realice la sesión ordinaria del día de la fecha asumiendo una actitud antidemocrática dado que se retiraron por estar en minoría, con el propósito de evitar el tratamiento de temas trascendentes”.