Colombi sobre narcotráfico apuntó a un periodista y a un dirigente de armar un operativo de prensa

El gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, en comunicación con LT7 AM 900 dijo que tanto un periodista como un actor de la política provincial armaron un correo y un whatsapp y se plegaron para difamar a la provincia.”Es lamentable que esto ocurra y digan que Corrientes es una provincia de contrabandistas, copada por la droga”, afirmó.

El gobernador de Corrientes desde Asunción confirmó que el presidente Mauricio Macri hoy no visitará la provincia por la agenda con su par paraguayo y por las malas condiciones climáticas se suspende para el miércoles próximo.

En lo que respecta a lo conocido en las últimas horas, Operativo Sapucay, donde Corrientes sobresale en los medios nacionales quienes la señalan como una provincia narco. Colombi dijo que hay dos factores fundamentales que han hecho esta difusión, que inclusive días antes de que esto ocurra, informaron a los medios nacionales y ciertos periodistas ya conocian. Uno de ellos es un actor nefasto de la política que tuvo que ver con la crisis del 99, que estuvo denunciado por pedidos de coima al Partido Nuevo, ha hablado con ciertos periodista nefastos a nivel nacional y que dijeron barbaridades y otro que tuvo que ver con el manejo turbio de pautas en el periodo 2005 – 2009 y tiene proceso abierto en la justicia. Entre los dos armaron correos, whatsapp, informaciones y difusiones y periodistas se plegaron para difamar a una provincia, a una ciudad.

“Es lamentable que una acción que tiende a combatir al narcotráfico se tergiverse y hagan sospechar aspectos y cuestiones que no tienen nada de verdad”, agregó.

Reiteró que se trata de un pseudo periodista que tivo el manejo de pauta del 2005 – 2009 y el dueño de un medio periodístico que no escatima argumentos y acciones para conseguir sus objetivos, “pregunte a sus amigos periodistas , ellos sabian desde el lunes o martes que esto iba a ocurrir a nivel nacional, es lamentable que se utilice este camino para difamar que utilicen a la provincia para decir que todos somos contrabandistas, que todos estamos en la joda, que somos una provincia copada por las drogas, ojalá que la presencia de las fuerzas federales sean una constante, en donde el trabajo coordinado con las fuerzas se pueda intensificar”.

El gobernador dijo a En el aire, que la semana próxima, aprovechando la visita del presidente en Corrientes, se lanzará un programa en conjunto con las fuerzas nacionales y provinciales para trabajar en la problemática del narcotráfico.

“Hace dos o tres días que estas personas están en Buenos Aires manipulando todas estas gestiones, esto me hace acordar a lo que fue el año 98 – 99, pero que no se equivoquen, no somos los mismos que estuvieron en esa época, no nos van a doblegar, no nos van a llevar para adelante, hay que recordar el pedido de coima que hubo en ese momento para la obtención de un crédito, en donde se pedía 600 mil pesos, 300 mil para diputados y 300 mil para uno solo y estos son los que quieren llegar al gobierno. Este personaje que está manejando la campaña al candidato del kirchnerismo, la frase queda muy bien, uno va a llegar al gobierno, el otro va a llegar al poder.Pobre futuro de la provincia si esto es así.

Indicó que ayer (miércoles) se mandó a Diputados un proyecto de intervención a la comuna de Itatí para restablecer el normal funcionamiento institucional y los legisladores del Frente para la Victoria no quieren aprobarlo.Son cómplices de la situación.

“Las fronteras son calientes y hay que tomar los recaudos, las competencias, las normativas federales y articular con la provincia y en eso se está trabajando.