Camau sobre narcotráfico: “La policía local necesita herramientas, especialización y formación para que pueda actuar”

El candidato a gobernador por el PJ, Carlos Espínola, habló del narcotráfico en Corrientes.”Hay que capacitar a nuestra policía darles mejores recursos”, dijo a la vez que opinó que “Acá tiene que haber responsables, todos queremos que se investigue, de cada momento, de cada situación”, dijo el legislador nacional.

El senador nacional Carlos Espínola dejó frases contundentes respecto al operativo Sapucay realizado en la provincia. “Los antecedentes demuestran que la zona del Paraná y Paraguay es una zona caliente. Hay que invertir en las fuerzas de seguridad para que puedan actuar”.

“La policía provincial puede actuar cuando sea un delito federal y después llama a la justicia federal, hay mecanismo para convertir el delito. Es un conjunto de acciones que tenemos que formar, equipar y reconocer a nuestras fuerzas para que puedan actuar. Hablo con la fuerza policía y me dicen que no tiene un cuerpo de abogados para que los defienda, no tienen balas, ni chalecos antibalas”, sostuvo.

Además indicó Espínola al programa En el aire que “somos noticia como narco provincia y eso es triste, no toda la policía es mala policía, no queremos ser noticia por cosas malas. Quiero que esto se resuelva y llamo a trabajar para hacerlo, acá están nuestros hijos, la droga se mete en las escuelas, en los barrios. Hay que capacitar a nuestra policía darles mejores recursos”.