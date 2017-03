“Pongo las manos en el fuego por mi hermano Roger”

El hermano de Roger Terán visitó LT7 AM 900. Cree en su inocencia. “No me entra en la cabeza que él esté metido en algo así, cuando necesita algo me pide plata, es una cosa de locos”, declaró.

“Mi hermano está perseguido políticamente, ayer la Ministra Patricia Bullrich decir que detuvieron al intendente que es del Frente para la Victoria”, dijo

Nota en ampliación