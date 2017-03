Vignolo se mostró a favor de una intervención al municipio de Itatí

El Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo dijo al programa En el aire que lo sucedido ayer no es triste, “es la gran oportunidad que tenemos los correntinos de hacer las cosas que hay que hacer”. Además se refirió a la visita del presidente Mauricio Macri quien arribará a Corrientes este jueves.

El funcionario expresó: “no podíamos avanzar en este tema, todos sabíamos que había inconvenientes en un tema tan delicado, que mueve muchos recursos, que genera miedo”.

“Esperamos que la justicia haga lo suyo, hay que estar a su disposición, estaba funcionando una organización muy compleja, las fuerzas de seguridad en todas sus ramas, esto era muy complejo. Esta oportunidad hay que acompañarla, para que se llegue a lo que haya que llegar, que caiga quien tiene que caer, hacer el máximo esfuerzo, se han desbaratado bandas muy importantes que venían operando en la zona desde hace bastante tiempo”, dijo Vignolo.

Además dijo Vignolo que el gobierno nacional anterior jamas dio respuestas a los reclamos que tenían desde la provincia. “Al ver que no había decisión política para delitos federales como éste, esto generaba un relajamiento hacia adentro, y el mismo ciudadano tenia miedo de denunciar viendo que había involucrados de las fuerzas de seguridad, hoy la situación es distinta”.

“Itatí no da para más, tiene que tomarse decisiones, hay que pensar en la posibilidad de reconducir, mi opinión es a favor de una intervención”, señaló el Ministro.

Visita de Macri

Este jueves llegará el presidente de la Nación a Corrientes. En la oportunidad visitará Santa Catalina. Esperan que Mauricio Macri realice anuncios.