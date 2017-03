Operativo Sapucay: “No estoy ni imputado ni de testigo”, dijo el abogado de Mariela Terán

El doctor Javier Irazusta, abogado de la hija del intendente Roger Terán, dialogó con En el aire, acerca de su vinculación del operativo federal realizado en las últimas horas. “Gendarmería con respeto allanó mi estudio. Buscaban todo lo relacionado a causas de mis clientes, Mariela Terán, su esposo Piris y Saucedo a quien lo representé en su momento”.

“Yo no me opuse a que se realice el allanamiento y se llevaron una CPU, que tiene escritos que están en el juzgado, pero no tuve inconvenientes que se la lleven”, dijo el abogado.

En cuanto a la situación de Mariela Terán, dijo que está en trámite, una resolución favorable para conceder una prisión domiciliaria, seria en principio bajo pulsera electrónica.

El pedido se da por tener dos hijos menores, la más chica, de 1 año está con unos tíos en Capital y la más grande está en Itatí.

Dijo que la situación procesal es complicada, “es un expediente bastante complejo, la situación procesal es complicada para ambos, llevará su tiempo, pasaron varios testigos, solicité a nueve personas que serán citadas”.

Irazusta no defiende al intendente de Itatí Roger Terán, dice no conocerlo, sólo a través de los medios pero no tienen ninguna representación legal.

“No estoy ni imputado, ni requerido ni testigo”, dijo el abogado en referencia a su vinculación en la causa Operativo Sapucay.