“La justicia como institución hay que atenderla pero como seres humanos tiene defectos”, dijo Colombi

El gobernador Ricardo Colombi, en comunicación con el programa En el aire, por LT7 AM 900 indicó que antes de fin de mes se anunciará el nombre. “Primero somos una alianza social, después política”, remarcó. Confirmó que el lunes se anunciará los tramos de aumento salarial para los estatales.



El primer mandatario provincial, dialogó con En el aire y sostuvo que el candidato a intendente de Capital ya está. Sin embargo, consultado por el candidato a sucederlo dentro de ECO: “No es cuando vamos a anunciar al candidato, sino cuando vamos a resolver quien va a ser el candidato que va a representar a Encuentro por Corrientes en las próximas elecciones, con ese matiz lo vamos a hacer antes de fin de mes“.

“El candidato va a ser radical, no hay ninguna posibilidad de que no sea radical, eso está definido y no se discute”, argumentó.

Agregó que no es cuestión de una persona, sino de análisis, trabajo previo interno. Hay 5 o 6 personas encuestadas, algunas se posicionan más que otras. “Cualquier candidatura es legitima solo hay que resolverlo dentro de Encuentro por Corrientes, consideramos que quien puede llevar la primera candidatura es el radicalismo”.

Además dejó en claro que “primero somos una alianza social, después política. A mi me intersa la alianza social y eso es lo que estamos potenciando”

Comentó que el Partido Nuevo hoy está afuera de ECO; “tiene dirigentes interesantes en el interior, representación legislativa en la provincia y como dirigentes y personas están en condiciones de ser parte de la alianza. Apuntamos a la integración verdadera y no tengo problema que integren ECO”.

En cuanto a la justicia, Colombi opinó: “El Poder Judicial es uno de los poderes fundamentales de la democracia y es necesario que tenga su independencia, su autonomía como siempre ha existido en la provincia. La justicia como institución hay que atenderla pero como seres humanos tiene defectos. Pero no por eso debemos dejar de defender institucionalmente la división de poderes”. Reiteró que es una posibilidad que los correntinos voten a gobernador el 2 de julio.

Consultado sobre la Boleta Electrónica, opinó “no sé si es mejor. El sistema plantea algunos interrogantes, el tiempo es muy importante pero bienvenido sea todo lo que sea para avanzar como reforma electoral integral”, sin embargo dijo que es más importante la reforma con circuitos electorales, se sigue votando en las mismas escuelas que hace 15 años atrás.