Será obligatorio uso de chaleco y patente grabada en el casco para motoqueros

Quienes circulen en motocicleta deberán usar obligatoriamente cascos que tengan grabado el número de la patente, mientras que el acompañante deberá llevar un chaleco reflectivo que también indique el dominio, anunció hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



La nueva medida ha sido dispuesta por el Gobierno, a través de nuevos cambios a la Ley Nacional de Tránsito, con el objetivo de aumentar los controles y prevenir delitos cometidos por motociclistas, según se informó oficialmente.

“Hace muchos años que vemos que hay intentos parciales de trabajar sobre el problema que generan no aquellos que utilizan la moto para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, sino aquellos que la utilizan para robar”, dijo Patricia Bullrich.

De acuerdo hecho por la funcionaria esta mañana, la iniciativa busca “tener una estrategia contra aquellos que utilizan la moto como elemento para el delito en todo el país”.

Bullrich dijo además que “todas las personas que utilizan moto van a tener que utilizar un casco, que ya es obligatorio, y van a tener que tener el número de patente en el casco”. “Si ese número de patente estuviese (sólo) en la moto, es tan baja la altura de la moto que sería no identificable por los lectores de patente. Tanto el que va en la moto como el acompañante van a tener que tener esta grabación en su casco y el que vaya atrás va a tener que tener un chaleco reflectivo que va a tener también el número de patente”, agregó.

Además, la Ministra sostuvo que “en todas las estaciones de servicios del país, la carga de combustible se va a tener que hacer con el casco”.

“Para nosotros va a ser muy importante para poder tener un control sobre las motos. Estamos hablando de un parque de 7 millones en todo el país. Para poner un ejemplo, el 60 por ciento de los delitos de robo que se han hecho en la provincia de Tucumán, han sido con motos”, agregó la Ministro.

Según adelantó Bullrich, cada provincia tendrá la facultad de decidir si permite o no que circulen dos personas en una moto, aunque estimó que quizás se establezcan “zonas horarias” donde se establezcan límites.

Además, habrá 90 días para regularizar la situación de los motociclistas y también se otorgará un plazo en los registros de propiedad de automotor y de motos para que se registren quienes aún no tienen patentes.