En Argentina hay 1,5 millones de pobres más que en 2015, según la UCA

La pobreza y la indigencia aumentaron durante el primer año de la gestión de Macri. Advirtieron por la caída del trabajo en el mercado informal.

La pobreza alcanzó al 32,9 por ciento de la población en 2016 y la indigencia, al 6,9 por ciento de los habitantes del país, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri, 1,5 millones de personas se sumieron a la pobreza, que pasó del 29 por ciento al 32,9 por ciento. El relevamiento de la UCA llega hasta el tercer trimestre de 2016. Según la medición, existen en el país 13 millones de pobres.

En tanto, la indigencia aumentó del 5,4% al 6,9 por ciento. Hay 600.000 personas más en esa condición. Y también se amplió la brecha entre la población indigente y los recursos que necesita para salir de esa situación, alrededor de 35%. Así lo afirmó Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En otras palabras, un hogar indigente se encuentra más lejos de conseguir la cantidad de dinero necesaria para cubrir la canasta de alimentos que requiere para salir de esa situación.

Según la UCA, el “fuerte crecimiento en materia de pobreza lo habría tenido el shock inflacionario” del primer semestre del año. “La situación recesiva del segundo semestre no habría sido el principal factor”, agregó Salvia. Es decir, la pobreza se habría estabilizado a partir de la segunda mitad del año.

En cuanto a la indigencia, la medición arroja una situación más cruda. Los 2,7 millones de hogares indigentes necesitan más dinero para cubrir la canasta. Pero los planes sociales que cubren parte de los ingresos se actualizaron tanto o más que la inflación. “Lo que no asistió a los hogares indigentes fue el mercado de trabajo”, dijo Salvia. “Los más pobres fueron perdiendo changas, o esas changas tuvieron un nivel de ingresos mucho más bajo”, completó.

Si bien la pobreza se estabilizó luego del primer semestre, la indigencia continuó creciendo. “Se agravó la situación de la indigencia porque el mercado de trabajo precarizó más los malos empleos. El segmento informal se precarizó más”, insistió el especialista.

Según Salvia, “la brecha (de ingresos) para no ser indigente en la media de los hogares sería de 2200 pesos”. Y “para no ser pobre, los hogares, en promedio, deberían tener 4100 pesos (más)”.

La pobreza y la indigencia se sienten con particular pobreza en los hogares con niños. Los datos de la UCA muestran que entre esta población, la pobreza se mantuvo casi sin modificación en 43,4% del total entre 2010 y 2015. Y aumentó a 48,8 por ciento el año pasado. “Fueron los hogares más vulnerables en este contexto económico del último año”, dijo Salvia.

Por el contrario, los adultos mayores son los menos expuestos a la pobreza, ya que la alta tasa de jubilación les garantiza un ingreso mínimo que cubre la canasta de bienes y servicios requerida para no ser considerado pobre.

Según la UCA, el crecimiento económico previsto para este año no alcanzará para erradicar la pobreza estructural de las últimas décadas. “Se requiere más que crecimiento económico y los programas sociales no son una herramienta para solucionar estos problemas estructurales. Sí para asistir, pero no para garantizar una plataforma de inclusión social a los hogares”, dijo Salvia.

Los datos de la UCA son similares a los que esa casa de estudios había estimado a mediados de 2016. Y también a los que entregó el Indec, que retomó la medición de pobreza y el 28 de septiembre pasado publicó la estimación correspondiente a la primera mitad del año. Según la medición oficial, un 32,2% de los hogares eran pobres a ese momento y un 6,3% no cubrían la canasta de alimentos necesaria para no ser considerado indigente. El presidente Mauricio Macri, al presentar los datos, pidió ser evaluado a partir de ese recorte.

Para cubrir la Canasta Básica Total y no ser considerado en situación de pobreza, una familia necesitó $ 13.323 pesos el mes pasado. La Canasta Básica Alimentaria, con la que se mide la indigencia, ascendió a $ 5528.