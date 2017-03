“La jueza Sosa discriminó a mi hijo, solo busco justicia”

Natalia es mamá de un niño que tiene 11 años. Desde hace 9 años empezó la lucha en reclamo de una cuota alimentaria digna. Una nueva denuncia contra la jueza María Mercedes Sosa que beneficia al padre del chico, un reconocido empresario correntino.

“La causa empezó en el 2008, pidiendo una cuota alimentaria y hasta el día de la fecha solo quedó 4 mil pesos, no se modificó nada”, empezó a relatar Natalia a En el aire.

“Mi abogado es Diego Ortiz, en febrero tuvimos una audiencia que fue una vergüenza, la jueza, María Mercedes Sosa nos hizo apagar los celulares. Me empezó a prepotear diciéndome que vaya a los medios, que siga hablando con Semhan, porque como no tengo novedades en la causa fui a conversar con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, fue amable conmigo, me recibió y me dijo que le pida aumento en la cuota alimentaria, una obra social y que hable con la jueza, yo pedí 4 veces audiencia y nunca me atendió”, dijo.

Además indicó que en febrero, el empresario Sebastiani pidió la audiencia y se la otorgaron y ese día tampoco la jueza no la quiso recibir, mandó a una secretaria. “Me opuse y le dije que hace diez años que tenía la oportunidad de hablar con la jueza y me la negaron”, sostuvo.

Comentó que Sebastiani solicitó la audiencia para que no se realice una pericia contable a su empresa, se niega a dar documentos y la jueza y no reclamó más la pericia pero tampoco se actualizó la cuota alimentaria que debe darse cada seis meses.

Fue contundente al afirmar que los abogados no se animan a enfrentar a la jueza María Mercedes Sosa, “no la denuncio porque no tengo respaldo, los abogados le tienen miedo y yo no le tengo miedo porque es una funcionaria pública”.

Por último afirmó “la jueza me dijo que no puedo comparar a mi hijo con los otros de Sebastiani, lo discriminó totalmente. Solo busco justicia, igualdad de derechos para mi hijo”.