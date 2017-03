“Celebro los aportes que libere Colombi como gobernador en toda esta transformación en el Poder Judicial”

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Semhan, en LT7 AM 900 habló del incremento salarial para los judiciales. Tambien se refirió a proyectos comunes de fibra óptica y Ciudad Judicial.

El doctor Guillermo Semhan, en el programa En el aire, manifestó que el Superior Tribunal de Justicia resolvió otorgar una recomposición salarial del 10% a partir del 1° de marzo para todos sus agentes administrativos, jueces y funcionarios judiciales.

“Siempre es poco lo enviado por provincia porque trabajamos en obras públicas, informatización, ahora lo hacemos en proyectos de infraestructura y fibra óptica y el 100% de apoyo a la obra pública y Ciudad judicial, estas dos cosas que celebro, felicito y acompaño como política pública del municipio y la provincia de la Ciudad Judicial en Santa Catalina”, argumentó.

“Estoy conforme como el Poder Judicial y siempre quiero más, tenemos magistrados y funcionarios comprometidos con la función y va mi gratitud como presidente del STJ y como ciudadano de la Ciudad de Corrientes, pero además trabajamos en mejora del servicio”, destacó.

Consultado acerca de la posibilidad de incursionar en política: “No me preparé para la política y para ser intendente tenes que prepararte, es otro compromiso con la sociedad. Yo me preparé toda mi vida para ser juez y no estoy preparado”

Consultado sobre la Boleta Única Electrónica, Semhan opinó: “Lo importante es garantizar la transparencia, que el resultado del escrutinio sea transparente, el secreto del sufragio, todo aporte tecnológico para facilitar el proceso electoral es bienvenido tiene que haber consolidación del sistema”.

El presidente del STJ habló del discurso del gobernador en la apertura de las sesiones legislativas. “Celebro los aportes que libere Colombi como gobernador en toda esta transformación en el Poder Judicial. Nos nombró tres veces, fue su mejor discurso porque nos tuvo en agenda. Por primera vez nos pusieron en agenda y queremos que el futuro gobernador garantice esta independencia y autarquía financiera”.

“Quiero que esté en agenda el Poder Judicial en la campaña política a gobernador en las elecciones de este año “, agregó.

En el día internacional de la mujer, Semhan dio algunas cifras:

132 jueces 62 son mujeres, 7 fiscales mujeres sobre 25, 9 asesores de menores e incapaces sobre 11 y defensores oficiales 11 sobre 20, en general tenemos 2496 mujeres entre magistrados funcionarios y empleados, el 57,29 por ciento son mujeres y se respeta igual remuneración por igual tarea.