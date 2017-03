Detuvieron al mecánico de la Policía de Itatí por el robo al ex intendente

En el allanamiento a la casa de Adolfo Escalante encontraron un automóvil Ford Ka, que fue empleado por los delincuentes para dar el golpe. El día que se cometió el robo, el vehículo fue filmado por las cámaras de seguridad de un negocio cercano a la casa del ex jefe comunal.

Un hombre con estrecha vinculación con la Policía de Itatí, fue detenido ayer a la tarde tras el allanamiento a una vivienda donde se secuestró el automóvil empleado en el robo a la casa del ex intendente Cesar Torres, hecho ocurrido el pasado 17 de febrero, donde delincuentes sustrajeron la suma de un millón de pesos en efectivo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada de Investigaciones, que tras una minuciosa pesquisa pudieron dar con el vehículo que delincuentes utilizaron para dar el golpe. Se trata de un Ford Ka color negro, que se encontraba oculto dentro de una vivienda donde reside Adolfo Escalante.

Fuentes ligadas a la investigación precisaron a El Litoral, que Escalante se desempeñaba como mecánico de la Policía local.

El hallazgo del vehículo se produjo gracias a las filmaciones de negocios cercanos a la casa del ex jefe comunal.

En la cinta se observa el paso del automóvil Ford Ka y se advierte de manera clara el dominio. Con ese dato, se iniciaron las averiguaciones hasta que ayer se efectuó un allanamiento con el aval de la jueza Norma Agrasso de Caballero.

Se ingresó a la propiedad de Escalante y efectivamente, el vehículo estaba allí. Fue secuestrado y trasladado a la Capital para ser sometido a pericias.

Cabe recordar que el robo al ex intendente Cesar Torres se produjo en la siesta del pasado 17 de febrero en su domicilio, situado en inmediaciones a la esquina de las calles Belgrano y 25 de Mayo.

Torres había viajado a Corrientes Capital debido a que se operaba su hijo Gustavo Torres. Los delincuentes forzaron la puerta de entrada y requisaron toda la casa.

En una de las habitaciones dieron con el dinero en efectivo que estaba guardado en el interior de bolsos.

