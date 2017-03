“Mi papá es malo, él me hizo mucho daño”

El Juzgado de Familia Nº2, a cargo de María Mercedes Sosa, decidió publicar las fotografías de una madre y su hija quienes sufrieron violencia y abusos sexuales. En exclusiva, las palabras de la mujer y la niña que estremecen. También habló el abogado de las víctimas.

Yanina Elizabeth Jara Castillo, madre de la pequeña Pía relató a LT7 AM 900 que sufrió violencia por parte de su ex pareja y lo que es peor, su hija fue abusada por el mismo padre. Sin embargo, la magistrada pretende restituir a la menor.

“La voy a proteger a mi hija hasta lo último, esta jueza nos persigue, es desesperante la situación. Mi hija tiene daños irreparables, la jueza está haciendo una violación a mi hija, esto no puede ser”, señaló Jara Castillo.

Se separó de su pareja, por los reiterados casos de violencia que el hombre, de nacionalidad boliviana ejercía sobre ella. Además, la mujer indicó que la jueza ejerce violencia, inclusive llegó a grabarla en una situación de maltrato.

“Yo pagué con sexo para que me deje salir en Bolivia. Una vez que estoy en Corrientes, me presento a la justicia le digo que no quiero volver porque tengo miedo y él viene de allá y la misma jueza me hace una entrevista con él, ellos dos se ponían a hablar. Me decía que él era diplomático, que se graduó, nunca hablaron de mi situación de mi niña. Ahí me di cuenta que todo estaba mal, que algo pasaba”, sostuvo.

Relató: “Me preguntó la jueza porque no hice la denuncia en Bolivia, yo le contesté que estaba sola, encerrada”.

El doctor Arregin, abogado de las víctimas, por su parte dijo que a partir de darse cuenta del cambio de la menor en la visita a su padre, la madre pide ayuda y esa ayuda es la visita de una licenciada Quaranta que suspende la entrevista. La nena relata la violencia de Pablo Mendieta, su padre.

“Frente a la ausencia de respuestas, Yanina se ve obligada a hacer una denuncia por abuso sexual, se intentó dar con el paradero del hombre y hay una orden de citación para que el 29 de marzo se presente a declarar como imputado. Es obligatorio escuchar a la niña y la jueza no la escuchó jamás”, agregó.

La menor

Pía tiene 9 años, le gusta jugar al tenis, tiene un hermano de 2 años y un padre del corazón.

No le gustaría regresar a Bolivia, “mi papá allá es malo, él me hizo mucho daño”, sostuvo con voz clara y convencida de lo que vivió en Bolivia.