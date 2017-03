Canteros insiste: “Sigo siendo candidato a gobernador”

El vicegobernador Gustavo Canteros ratificó su voluntad de ser el candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes. “No voy a dejar de ser candidato, tengan la seguridad de que va a ser así y con transparencia. No debemos esconder las pretensiones de nadie, esto es legítimo y es por eso que celebro que hayan otras personas que pretendan serlo, de eso se trata la democracia”, dijo.

“Hoy estuve con el gobernador tempranito, y conversamos un poco porque existe muy buen diálogo”, destacó.

“Hablamos de la sesión (del Senado) básicamente y sobre algunos temas que debemos introducir que interesan al Ejecutivo, donde en mi condición de presidente del Senado acompaño estas decisiones como integrante de Encuentro por Corrientes”, agregó.

“No hablamos de candidatura, hay tiempo todavía para eso, lo importante es que hay buen diálogo. El gobernador es un hombre amplio”, aclaró.

Explicó que “nunca hubo chisporroteo por sus intenciones de ser candidato. Hubo nada más que un decir sobre lo que era importante de cómo tiene que ser el gobernador. ECO es una alianza grande, la integramos 22 partidos y las aspiraciones son legítimas, las de Flinta, Valdes, Vischi, Cassani. Todos tienen legitimidad en la pretensión y ojalá haya más candidatos”, deseó el Vicegobernador.

Canteros destacó que “al momento de reclamar espacios, todos estamos al mismo nivel, todos tenemos el mismo trato y estamos en la misma condición. Yo los respeto a todos, pero todo esto seguramente lo vamos a conversar y vamos a buscar lo mejor para la provincia, que en definitiva de eso se trata”.

Consultado sobre la posibilidad de no tener respuesta favorable de ECO se retiraría de esa alianza, Canteros fue tajante: “Esa pregunta se la hacen otros, yo no. Soy un hombre de la democracia, de una gran alianza y me siento parte”.

El Litoral