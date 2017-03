Irma Pacayut: “El 4 de junio se vota con Boleta Electrónica, no hay ningún impedimento hasta el momento en contra”

Se realizó este jueves una demostración de la Boleta única Electrónica que busca implementar el municipio de la Capital en las elecciones de junio. Irma Pacayut, Secretaria General de Coordinación General municipal, explicó dicho sistema

Irma Pacayut señaló que el proceso se inicia con la apertura de sobres, “escuchamos a cada una de las empresas, se analizan las propuestas, se les asigna un puntaje, deben alcanzar un 65 % para pasar a la siguiente etapa que es la apertura de sobres con una propuesta económica”.

Explicó que dicho sistema acelera el proceso de votación, la máquina en sí no cuenta los votos, se hace de manera tradicional, de manera manual, cada máquina lee el código que tiene e imprime un acta escrutinio.

La funcionaria dejó en claro que no se vulnera un sistema que no almacena nada, la diferencia es que el papel no va estar en la mesa, sino en una máquina que luego se pone en la urna, al final del proceso se recuenta los votos en forma manual o por la máquina que lee el código y confecciona el acta de escrutinio verificado por las autoridades de mesa.

“Se trata de un sistema tecnológico, rápido, fácil y ecológico que evita a los partidos políticos tener que pensar en toneladas de papel a imprimir. Las maquinas permiten contar con boletas con nombres y también con fotos de los candidatos”, dijo Pacayut.

Opinó que el 4 de junio se vota con Boleta Electrónica, no hay ningún impedimento hasta el momento de hacerlo, la justicia provincial habilitó el proceso.

Por último sobre los rumores de que podría ser compañera de fórmula de Fabián Ríos, en un tono de gracia Pacayut dijo “¿qué ganancia tiene el intendente si yo estoy? El viceintendente es cuestión de alianzas, no creo que sea un peronista”.