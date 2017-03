Los dirigentes presionan para jugar pese a Agremiados: presentarían juveniles

Nicolás Russo, presidente de Lanús, y Juan Mansur, de Godoy Cruz, anunciaron que afrontarán sus compromisos de la reanudación del campeonato programados para este fin de semana. Aseguran que desde la AFA les anunciaron que perderá puntos quien no juegue

Lo que hasta ayer era una idea hoy se transformó en decisión y ante la inflexible posición de Agremiados de no iniciar el fútbol por las deudas salariales que mantienen los clubes, algunos dirigentes ya anticiparon que el próximo fin de semana se presentarán a jugar la 15° fecha del Campeonato de cualquier manera: con el plantel profesional si es que cuentan con su predisposición o, si esto no ocurre, lo harán con juveniles.

“Desde Lanús tomamos la decisión. Hoy hablaremos con el plantel, entendemos su solidaridad, pero si nos tenemos que presentar con un plantel juvenil, lo haremos. No queremos que nos pase como a Colón de Santa Fe que perdió los puntos”, anunció hoy Nicolás Russo, presidente del club Granate, en declaraciones a radio La Red.

Vale recordar, en este contexto, el caso que llevó a Colón de Santa Fe al descenso, en 2014. Ocurre que el 18 de noviembre de 2013, siete jugadores del Sabalero no se presentaron a jugar el partido con Atlético Rafaela correspondiente a la 16° fecha del Torneo Inicial, por un conflicto salarial. Entonces fueron aconsejados por Sergio Marchi. La AFA le dio por perdido el encuentro y le acreditó los puntos a La Crema, lo que luego fue uno de las causas de la pérdida de la categoría del equipo que entonces dirigía Diego Osella.

“Uno entiende los reclamos, pero no todos los clubes tienen deudas. Esta es la última plata importante va a poner el Gobierno. Si algunos clubes no cubren sus deudas con este dinero, igual deben arrancar”, agregó Russo en referencia al pago a la AFA de los 350 millones de pesos aprobados por el Estado en concepto de la rescisión del programa Fútbol para Todos.

El dirigente de Lanús señaló que “la fecha está programada, se sortearon los árbitros. Si no te presentas, perdés puntos”.

En el mismo sentido declaró Juan Mansur, presidente de Godoy Cruz, al diario Los Andes de Mendoza: “Estamos en medio de una situación compleja porque desde la AFA te dicen que está programado el partido y que van a aplicar el reglamento con el equipo que no se presente. Ahí decidirá el plantel, y si deciden hacer paro, por solidaridad con sus colegas, no descartamos jugar con juveniles ante Rosario Central”.

El titular del Tomba señaló luego que “nos pueden dar el partido por perdido a los dos equipos y Godoy Cruz no está en condiciones de ceder puntos por el tema de los descensos”.

Además de la problemática deportiva, como señaló Mansur, pesa la económica y en este contexto Russo indicó que el paro ya es insostenible porque los clubes no perciben los ingresos por los partidos de cada fecha se por recaudación o por la TV y apuntó que ya han empezado a tener problemas con los sponsors. “La realidad es que el fútbol debe comenzar y los que hacen mal las cosas deben ser castigados, aunque eso será a futuro”.