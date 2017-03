Narcos vestidos de prefectos, delatados por un tatuaje

Dos nar­cos co­rren­ti­nos fue­ron de­te­ni­dos mien­tras tras­la­da­ban va­rios ki­los de ma­ri­hua­na frag­men­ta­dos en pa­que­tes ti­po “la­dri­llos”, los que lle­va­ban a bor­do de un co­lec­ti­vo de lar­ga dis­tan­cia que te­nía por des­ti­no la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res.

Lo par­ti­cu­lar del ca­so es que la pa­re­ja de cri­mi­na­les ha­bía op­ta­do por dis­fra­zar­se con uni­for­mes de Pre­fec­tu­ra y ha­cer­se pa­sar por agen­tes de esa Fuer­za, con la in­ten­ción de no ser des­cu­bier­tos.

Sin em­bar­go la tre­ta no en­ga­ñó a los efec­ti­vos de Gen­dar­me­ría que pres­tan ser­vi­cio en el Es­cua­drón 51 de Re­sis­ten­cia. Los agen­tes mon­ta­ron un con­trol ve­hi­cu­lar cer­ca de la lo­ca­li­dad cha­que­ña de Ba­sail, so­bre el ki­ló­me­tro 946 de la Ru­ta Na­cio­nal 11. Es así que in­ter­cep­ta­ron al óm­ni­bus.

Si bien los nar­cos es­ta­ban pro­vis­tos de los uni­for­mes men­cio­na­dos, uno de ellos no pu­do ocul­tar un ta­tua­je en el bra­zo iz­quier­do, de­ta­lle que no es­ca­pó a los ojos de los gen­dar­mes ya que eso no es nor­mal en un in­te­gran­te de la fuer­za na­val.

Es así que los agen­tes pi­die­ron do­cu­men­tos pa­ra iden­ti­fi­car a los “pre­fec­tos” quie­nes di­je­ron no te­ner for­ma de acre­di­tar su iden­ti­dad.

Tras ello se en­con­tró fá­cil­men­te la dro­ga, la que via­ja­ba den­tro de un bol­so de ma­no que los nar­cos te­ní­an con­si­go de­ba­jo de sus asien­tos. Unos 30 la­dri­llos, ca­da uno de un ki­lo apro­xi­ma­da­men­te, fue­ron ha­lla­dos en ese mar­co. Se tra­ta­ba de ma­ri­hua­na se­gún de­ter­mi­nó el co­rres­pon­dien­te exa­men to­xi­co­ló­gi­co.

La cau­sa pa­só a la ór­bi­ta del Juz­ga­do Fe­de­ral Nº1 de Re­sis­ten­cia, el que es di­ri­gi­do por Zu­nil­da Ni­rem­per­ger quien or­de­nó el se­cues­tro del es­tu­pe­fa­cien­te y la de­ten­ción de los in­di­vi­duos.

Ex­tra­o­fi­cial­men­te fue­ron iden­ti­fi­ca­dos co­mo Ma­xi­mi­lia­no C. y Die­go T., quie­nes es­tán do­mi­ci­lia­dos en la ciu­dad de Co­rrien­tes, en los ba­rrios San Mar­cos e In­de­pen­den­cia.

Época