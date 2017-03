Vidal, dura por el conflicto docente: “El paro no es contra mí o contra Macri, sino contra los chicos”

La gobernadora cuestionó a los sindicatos que mantienen la huelga convocada para el 6 y 7 de marzo. Pidió que “dejen la intencionalidad política afuera” de la discusión paritaria.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuestionó con dureza a los gremios docentes que mantienen una huelga para el lunes y martes próximo, que impediría el inicio de clases, les reclamó que “dejen la intencionalidad política” afuera de la discusión de los salarios y exigió que la disputa no impida que los chicos vuelvan a las aulas.

Al inaugurar esta tarde oficialmente el 145to. período de sesiones ordinarias, durante la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados, Vidal advirtió: “Estamos dispuestos a dar una pelea más profunda que una paritaria, estamos para frenar la privatización de hecho de la escuela primaria”. “El paro no es contra Vidal o Macri, sino contra los chicos”, aseguró durante la apertura de las sesiones.

“Independientemente del diálogo que estamos llevando adelante con los gremios, yo sé lo que esperan de mí: Merecen un mejor salario y esperan que yo se los pueda dar. Porque hablé con los docentes, porque los escuché y los conozco, sé que su reclamo es justo, y que están preocupados por la situación de sus escuelas”, afirmó.

Vidal advirtió que “las diferencias que tenemos con los gremios no tienen que ver con lo que queremos sino con lo que podemos. Mi compromiso, el que puedo cumplir, es que sus salarios no pierdan contra la inflación. Me gustaría ofrecerles más. Sé que merecen más. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo, ese es mi compromiso”.

Luego, y en línea con las críticas que planteó el presidente Mauricio Macri contra el jefe del gremio Suteba, Roberto Baradel, la gobernadora apuntó contra los sindicatos. ” A los dirigentes gremiales les digo, con humildad y respeto, que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara. Declararon un paro cuando todavía faltaban 10 días para el comienzo de clases. Fue una decisión arbitraria”.

“En los últimos 10 años hemos tenido más de 110 días de paro. Esto significa que se perdió más de la mitad de un año escolar de los chicos. ¿Alguien cree de verdad que esto le hace bien a la educación? ¿Alguien puede pensar que mejoramos los salarios de esta manera?”, prosiguió.

Para Vidal, “este paro no ayuda en nada. El pasado ya nos demostró que los paros no nos llevan a un lugar mejor. Ni en el salario de los docentes ni en la educación de los alumnos. Y nos va minando la confianza y la posibilidad de trabajar, gremios y gobiernos juntos, cada vez más”.

“En los últimos 10 años, la educación pública en la Provincia de Buenos Aires se privatizó de hecho. Cada vez más familias eligen a la escuela privada sobre la pública. Las escuelas elegidas no fueron las de cuotas más altas sino las de las más bajas. Este es el esfuerzo de muchas familias, a las que no les sobraba nada, que dejaron de creer en la educación de gestión estatal, profundizando todavía más las desigualdades”, insistió.

“Aun cuando ya convocaron el paro, sigo creyendo en el diálogo y voy a seguir hablando con los gremios.Sé que entre ustedes, los dirigentes gremiales, hay muchos honestos y con convicción, por eso les pido que discutamos salarios, condiciones de trabajo y que no sean funcionales a los que responden a sus propios intereses políticos”, afirmó Vidal.

Finalmente, advirtió a los gremios: “Estamos dispuestos a dar una pelea que es más profunda que la discusión paritaria. Estamos para frenar la privatización de la educación pública, para que vuelvan a elegir la escuela estatal, no por necesidad, sino porque estén convencidos de que es la mejor opción para sus hijos”.

“Les pido a todos, no por nosotros, no por ustedes, por ellos, discutamos lo que haya que discutir pero con los chicos en las aulas”, concluyó.