Las lluvias van a continuar y se pueden intensificar en otoño

El ingeniero Eduardo Sierra, especialista en agro climatología, en el programa En el aire, explicó el fenómeno meteorológico para los próximos meses. “Hay que mirar un otoño y un invierno con desconfianza”, indicó.

“Este es un Niño como el de 1982-1983/1997-98. Vamos a tener que estar en alerta, pero no en alarma. La previsión es que en rasgos generales van a actuar en temporada 2015-16/2016-17/2017-2018, es lo que yo les advertí”, dijo el ingeniero Sierra.

Señaló el ingeniero Sierra que “estamos en convalecencia del clima, lo que es muy previsible, que tengamos cada diez días un episodio de tormentas muy dispares que no podemos pronosticar. En estas circunstancias no hay pronósticos pero si una previsión, va a seguir esta situación, hay que estar alerta. El impacto no solo depende de la amenaza, sino de la exposición y de la fragilidad del sistema”.

En los próximos dos años, hay que reducir la exposición, aumentar la resistencia porque estos episodios de El Niño tienen momento de mucha acción pero el segundo y tercer año siguen habiendo fenómenos de este tipo con bastante intensidad que son impredictibles pero son predecibles.

En cuanto a los sectores más perjudicados por los fenómenos climatológicos, Sierra indicó que los arroceros son vulnerables porque trabajan cerca de ríos para obtener agua, pero todos los demás componentes del agro son sensibles, todo lo que se haga tiene que hacerse con prudencia pero afecta a todos los sectores también. Esto va a durar toda la campaña 2016 – 2017.

“Hay que mirar un otoño y un invierno con desconfianza, porque los pronósticos que se están dando son bajistas, esto ha pasado en zonas inundables de Buenos Aires y Santa Fe, se da pronósticos de buen tiempo y después se dan tormentas, sucede porque los modelos están descalibrados”, agregó.

Por último remarcó que se ve un invierno muy frio, con invasión de aire polar bastante fuerte, desde mayo hasta septiembre. “Siempre hay que tomarlo con mucha precaución porque hay un sesgo en los pronósticos bajistas”.