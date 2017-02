El jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy aseguró que Milagro Sala no fue agredida por nadie

Víctor Morales negó que la dirigente social haya sido atacada por otra interna o se haya querido suicidar en la Unidad Penal N° 3 de Mujeres. El rumor que había circulado.

Luego de que trascendió que Milagro Sala se autolastimó con una tijera, el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Víctor Morales, salió a desmentir esta versión. Así, el funcionario negó que la líder de la Tupac Amaru haya sido atacada por otra interna de la Unidad Penal N° 3 de Mujeres, donde está presa, o que haya querido atentar contra su vida.

En un comunicado, Morales aclaró que una interna sí se quejó de Sala por el uso de los lugares de esparcimiento. Sin embargo, dijo que no existió ningún tipo de pelea ni de agresión física hacia la dirigente social, ni viceversa.

Los cuestionamientos cruzados entre ambas ambas internas se conocieron el miércoles. Desde el Servicio Penitenciario aseguraron que, tras la discusión, una psicóloga atendió a Sala y la contuvo “como habitualmente ocurre en estos casos”. “Milagro Sala no fue agredida por nadie. Las mujeres no tuvieron contacto. Tampoco protagonizó un intento de suicidio”, aclaró Morales. E insistió en que la líder de la Tupac está siempre contenida por profesionales y “es objeto del cuidado y control interno, en el marco de las normas que regulan el desempeño dentro de la institución penal”.

La versión de la Tupac Amaru

Este domingo circularon versiones de que a Milagro Sala la habían apuñalado o se había intentado suicidar. La organización que dirige la dirigente K acusó a Diario Veloz por este rumor a través de su cuenta de Twitter y confirmó que está en buen estado de salud.

En conversación con C5N el coordinador de la Tupac, Alejandro Garfagnini, contó que Milagro Sala sufrió una crisis nerviosa el jueves después de que le informaron de tres causas que, según dijo, “fueron armadas por orden del gobernador Gerardo Morales”. Según su relato, fue por eso que intentó clavarse una tijera en el abdomen, cosa finalmente que no sucedió.