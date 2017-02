Educación busca garantizar el inicio de clases, mientras docentes llaman al paro

La ministra de Educación informó que trabajan en una propuesta salarial. Docentes formalizaron esta semana su adhesión al plan de lucha nacional.

Desde el Ministerio de Educación aseguran que están dadas las condiciones para un normal inicio de clases en la provincia. La próxima semana convocarán a los gremios para trabajar en una oferta, que podría incluir una cláusula de aplicación de un aumento por encima de lo acordado en el transcurso del año. Los sindicatos, en tanto, resolvieron llamar a un paro de 48 horas y movilización en la provincia.

La ausencia de paritarias nacionales salpica las negociaciones en las provincias. Las centrales sindicales con sedes en todo el país, entre ellas Ctera, CEA y Amet, convocaron a un plan de lucha de 72 horas que incluye paro y movilización los días 6 y 7, y acompañar el reclamo por los derechos de las mujeres el 8 de marzo. En Corrientes hubo adhesión a la medida, mientras que la Provincia avanza con una propuesta contrarreloj antes del regreso de los alumnos a las escuelas.

“Nuestra Provincia está trabajando para el normal inicio del ciclo lectivo. Tenemos en cuenta diferentes aspectos como la infraestructura escolar, obras de limpieza de los tanques y reparaciones menores. Hemos lanzado la canasta escolar con artículos con importantes descuentos para las familias. Contamos con la presencia de los directivos y docentes en las escuelas que están preparándose para el comienzo del ciclo”, expresó a El Litoral la ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez.

La titular de la cartera educativa aseguró que están trabajando para garantizar el comienzo de las clases. Explicó que a nivel interministerial, con el área de Hacienda, mantienen reuniones para la elaboración de una propuesta salarial para los docentes y que en el transcurso de los próximos días (la semana entrante) estarán convocando a los sindicatos para dar a conocer una oferta. Por el momento se analiza la metodología, si los encuentros serán de manera individual o ante el Frente Gremial, no obstante aseguró que los acuerdos “se realizarán de forma conjunta”.

La propuesta, además, podría incorporar una “cláusula gatillo”. Es decir, la aplicación de un aumento salarial por encima de lo acordado inicialmente, en caso de que la inflación sea superadora de lo convenido. Una situación similar a lo pactado con gremios estatales en la provincia de Buenos Aires. La ministra explicó que es una alternativa que “ya lo anunció el Gobernador (Ricardo Colombi) en declaraciones públicas”.

“Quiero que reflexionemos acerca de que se habla de llamar a un paro nacional, pero las escuelas hace mucho tiempo dejaron de ser nacionales, son de la Provincia y los alumnos son de Corrientes, y el sueldo lo abona la Provincia de Corrientes; creo que esto se debe analizar al momento de llamar al paro. Llamamos a una actitud de reflexión y creemos en el compromiso de los docentes correntinos”, expresó la funcionaria provincial.

El Gobierno provincial buscará desactivar la huelga a través de un acuerdo local con los gremios. No obstante, desde los sindicatos ratificaron su postura de ir al paro en adhesión a la medida nacional.

Ayer el Congreso Extraordinario de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) expresó su “repudio al accionar del Gobierno nacional ante la no convocatoria de paritarias nacionales” y su “malestar ante la demora de la Provincia” en llamar a una mesa salarial. Con presencia de congresales de toda la provincia, resolvió delegar en la Comisión Directiva las negociaciones que sean pertinentes para la recuperación salarial y plegarse al plan de lucha nacional. Vale recordar que el sindicato adhiere a la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

“El plan de lucha es de 72 horas, con paro y movilización los días 6 y 7 de marzo, y adherimos a la movilización del 8 de marzo por los derechos de las mujeres”, informó a El Litoral el secretario general de Acdp, José Gea. El sindicalista informó que se ratificó el llamado debido a que se ha realizado una adhesión a la protesta nacional. Sin embargo, aseguró que dialogarán con la Provincia en caso de una convocatoria local para debatir mejoras en el básico.

El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), Fernando Ramírez, señaló que el paro está firme. El jueves Ctera convocó a una huelga de 48 horas en el inicio de clases y todos los gremios provinciales adhirieron a la medida, entre ellos los de Corrientes. El dirigente sindical explicó que urgen las paritarias nacionales por que una de las principales preocupaciones “es la desaparición del fondo compensador docente”.

“El incentivo docente se mantiene en 1.210 pesos. No se actualiza desde 2015 y no habrá fondo compensador docente”, manifestó a El Litoral. Esto repercutirá en el poder adquisitivo de los educadores y en las negociaciones provinciales. “Son casi 700 millones de pesos que no ingresarán a la Provincia”, indicó.

Cuestionó a la vez “la desjerarquización de la docencia” mediante los “ataques” ante la supuesta incorporación de voluntarios en las aulas.