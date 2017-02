Fiscalía de Estado rechazó demanda municipal por la Boleta Electrónica

La Fiscalía de Estado, dependiente del Ejecutivo provincial, contestó al Superior Tribunal de Justicia, que no se debería votar en Capital con Boleta Electrónica Única el 4 de junio porque una ordenanza comunal no puede modificar el Código Electoral provincial que no contempla esa modalidad de votación

En el marco del amparo presentado por el Ejecutivo comunal caitalino para poder implementar la Boleta Electrónica Única, para lo cual se llamó a elecciones para el 4 de julio, la Corte provincial corrió vistas al Gobierno provincial para que opine al respecto.

Al respecto, la Fiscalía de Estado respondió que no corresponde implementar la boleta electrónica porque la implementación se aprobó mediante una ordenanza municipal, la cual no puede ir en contra del Código Electoral que no establece esa forma de votación electrónica.

El Municipio había pedido a la justicia que se ordenara a la Provincia abstenerse de aplicar el Código Electoral durante las próximas elecciones municipales a realizarse en este año 2017 con el fin de implementar la boleta electrónica. La Corte había autorizado, la implementación de la boleta electrónica en fecha distintas a las elecciones nacionales y provinciales, pero fue una decisión provisoria hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Ahora, la postura de la Fiscalía de Estado si bien no es vinculante podría incidir en un fallo de fondo contrario a la boleta electrónica, con lo cual la misma podría no implementarse en la capital correntina.