Llegaron equipos para la Estación Transformadora “El Puerto”

En el Puerto de Corrientes, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes avanza con una inversión prevista que supera los quince millones, encara una obra estratégica para mejorar la calidad y estabilidad en el suministro energético de la Ciudad. Llegaron hoy los equipos que implicaron una inversión de más de $7 millones. El paso siguiente será completar las vinculaciones y luego realizar los controles de seguridad. Luego, todo el equipamiento se pondrá en línea con el resto de la red de distribución y permitirá el funcionamiento de la Estación Transformadora (ET) y Centro de Distribución (CD) N° 27 “El Puerto” por Av. Costanera casi esquina Córdoba.

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) recibió este miércoles un envío de equipamiento valuado en más de siete millones de pesos que tiene como finalidad dotar a la nueva Estación Transformadora (ET) y Centro de Distribución (CD) N° 27 “El Puerto”, en plena ejecución, de toda la infraestructura necesaria.

Personal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes supervisó el arribo de los nuevos equipos y los ubicó de acuerdo al diseño proyectado. “El paso siguiente será completar las distintas vinculaciones y luego realizar los controles de seguridad”, explicó el ministro de Hacienda y titular de la DPEC, Enrique Vaz Torres.

Superadas estas etapas, todo el equipamiento se pondrá en línea con el resto de la red de distribución y permitirá el funcionamiento de la Estación Transformadora (ET) y Centro de Distribución (CD) N° 27 “El Puerto” por Av. Costanera casi esquina Córdoba.

Con una inversión de más de 7 millones de pesos, la DPEC adquirió y recibió en el predio de la obra civil el envío correspondiente a celdas, interruptores y tableros. Conforman parte del equipamiento necesario para la Estación Transformadora (ET) 33/13,2 kV y Centro de Distribución (CD) N° 27 “El Puerto”.

ET y CD Nº 27 “El Puerto”

Esta obra forma parte del Plan diseñado para reducir las exigencias tanto en la ET y CD “Corrientes Centro” (TRANSNEA – Costanera y Edison) en el norte de la Ciudad; como también se hizo lo propio con la ET “Santa Catalina” (TRANSNEA – Av Maipú) con la construcción de la ET 33 / 13,2 kV y CD Nº 25 “Ongay”.

El presupuesto destinado la ET y CD Nº 27 “El Puerto” supera los 15 millones de pesos, incluye la vinculación con tendido subterráneo para la conexión a la red primaria y distribución de potencia desde el CD Nº 12 “Gastronómicos” hasta el nuevo CD Nº 27 y ET “El Puerto”.

“Seguimos avanzando en las obras estratégicas que nos permitirán optimizar el servicio, reduciendo las exigencias a la infraestructura existente y evitando mayores inconvenientes para los usuarios, que son nuestra prioridad”, aseguró Vaz Torres.

“A la capacitación y el equipamiento del personal, la adquisición de vehículos, transformadores y demás equipos; sumamos redes de baja y media tensión, subestaciones, centros de distribución y estaciones transformadoras que en el mediano y largo plazo nos permitirán alcanzar el objetivo trazado por el gobernador Ricardo Colombi: un servicio de energía eficiente”, remarcó el titular de la DPEC.

Época