“No me planteo la posibilidad de irme de Encuentro por Corrientes, me planteo ser candidato a gobernador por ECO”

El vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros, lamentó que Corrientes sea noticia en los medios nacionales por el narcotráfico. En cuanto a lo político, señaló al programa “En el aire”que no se plantea alejarse de Encuentro por Corrientes.

El vicegobernador de la provincia continua con sus aspiraciones de ser el sucesor de Ricardo Colombi. Al respecto señaló “soy fundador de ECO, tenemos una muy buena relación con el gobernador y vamos a darnos el debate que corresponde dentro de Encuentro por Corrientes, vamos a conversar, Colombi es un hombre inteligente y va a saber que hacer”.

Contundente por LT7 AM 900 dijo: “No me planteo la posibilidad de irme de Encuentro por Corrientes, me planteo ser candidato a gobernador por ECO, quiero ser gobernador y lo vengo sosteniendo, como puede ser Sergio Flinta, Gustavo Valdes, Eduardo Vischi, son muchos los pre candidatos”.

Manifestó al programa En el aire, que con el candidato del PJ , Carlos Camau Espínola debatiría muchas cosas que tienen que ver con el futuro de Corrientes, la relación que la provincia tiene que tener con el gobierno nacional. “Lo que se ha hecho en este tiempo es importante, las obras de Bella Vista, obras de infraestructura que se han anunciado, el puerto de Ita Ibaté, así que soplan vientos de cambio para Corrientes”, argumentó.

Además aseveró que aún faltan que las obras se concreten, que los convenios que se han firmado sean realidad, estamos atravesando una emergencia climática y la nación está brindando asistencia, hay asistencia de la provincia y todos los intendentes al frente.

En cuanto a la fábrica Alpargatas, el presidente del senado comentó, “me encontré con un lugar de diálogo constructivo, hay disponibilidad, predisposición para avanzar, la demanda no es la que el mercado interno hoy requiere, quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad de Bella Vista, son 520 familias que se pueden ver afectadas. Nos hemos comprometido a hacer gestiones con el gobierno nacional”.

“Tenemos economías regionales , hay preocupación de algunos sectores y están requiriendo de la provincia que también se hagan gestiones a fin de solucionar el problema de las importaciones que perjudica la economía local. Hay que tomar medidas más restrictivas, tenemos que cuidar nuestras empresas, nuestras industrias, en el tema textil, tenemos industrias en Bella Vista, Capital, Esquina, Monte Caseros, son muchas familias y desde el estado tenemos la obligación de hacer saber al gobierno nacional el estado, dijo.

Narcotráfico

Para Canteros debe existir mano dura, “no podemos ser flexible, no es solo el paso, atenta contra la vida, lamento que en los medios nacionales Corrientes sea noticia por esto, hay un fuerte accionar de la justicia, de las fuerzas de seguridad de la nación, hay personas detenidas y es importante que se investigue y quien está involucrado, que pague, que caiga todo el rigor de la justicia, esto tiene que terminar, es la vida de la gente”.