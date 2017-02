El 2 de julio serán las elecciones legislativas y en octubre se elegirá gobernador

Lo dijo en exclusiva el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi. Se refirió a las elecciones próximas. Además señaló que las clases iniciarán el 6 de marzo porque se irán actualizando los salarios a lo largo del año. Confirmó que se incrementará el plus que se otorga mensualmente a los estatales.

El gobernador Ricardo Colombi, viajará a Estados Unidos y participará junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio, y los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Juan Manuel Urtubey (Salta) y otros funcionarios de una reunión que tendrá como eje central el tema “Desafíos para el desarrollo regional e inversión pública para infraestructura”, en el caso de Argentina.

El gobernador de Corrientes, en el programa “En el aire”, en lo que respecta a la próxima contienda electoral afirmó: “no priorizamos en una persona la salvación de una provincia, focalizamos en el millón de correntinos, los que trabajan día a día y simplemente coordinamos esa tarea en una representación social y política que se da a nivel ejecutivo y legislativo”.

Por otra parte, sin nombrarlo, se refirió a Camau Espínola; “el candidato del kirchnerismo comete el error pensar que él es el salvador, el único y ese es el pensamiento que tienen con la sociedad, que la sociedad es un elemento para lograr un objetivo. Nosotros pensamos que el norte, el rumbo, es el hombre y la mujer de Corrientes y siempre rescatamos el concepto de familias y al millón de correntinos y no priorizamos una candidatura o un nombre”.

En cuanto al nombre del candidato de Encuentro por Corrientes señaló que a mediado de marzo se dará a conocer y al tener un proyecto, no priorizan una candidatura, ni se personaliza la misma, allí se pierde el objetivo, “cuando uno está desaforado o está descontrolado para ser candidato pierde de vista los objetivos. Nosotros priorizamos trabajo, a la sociedad y lo importante es el conjunto de los jugadores”.

Confirmó que el 2 de julio se votaría a legisladores provinciales y en octubre serán las elecciones para elegir a gobernador de Corrientes.

Con respecto al vicegobernador Gustavo Canteros dijo que sigue estando en ECO más allá de las aspiraciones políticas que tiene que son legítimas.

En cuanto a su futuro político, no descartó ir como candidato a intendente de Mercedes, sin embargo aclaró “yo no descarto ninguna posibilidad, la función legislativa no es la misma que la ejecutiva, el trabajo es diferente, pero es muy importante”.

El Partido Justicialista se encuentra unido, según su dirigencia, Ricardo Colombi aseveró que el radicalismo lo está “nosotros estamos unidos, los otros no se”.

Consultado sobre el ciclo lectivo, Colombi expresó: “en marzo se va a comenzar con una política salarial que se dará todo el año, como se hizo siempre, porque tenemos previsibilidad, los recursos y las clases van a comenzar porque vamos a darle sustentabilidad, iremos actualizando los salarios hasta fin de año”, agregó que va a haber un aumento en el plus salarial de los estatales.

Dejó en claro que no se enojó con la dirigencia de las comparsas, “sabemos que hay que hacer obras en el corsódromo, pero no pasa porque el estado haga todo, yo hice una propuesta a los dirigentes que, como un aporte al carnaval, destinar los recursos equivalentes a cinco autos, que las instituciones tengan números, los vendan, con sorteos adicionales y con eso montar las estructuras de las comparsas”.

El diputado Raúl Alfonzo mostró su malestar con respecto y Colombi dijo “Alfonzo habla de acuerdo a como gira su trompo, con eso está todo dicho”.

En cuanto a obras, señaló que está previsto reformar el anfiteatro Cocomarola en el mes de abril. Se ampliará de acuerdo a un proyecto de reforma total. Se refaccionan más de 40 escuelas de Capital, hay obras energéticas, son 400 viviendas en ejecución, se están haciendo avenidas.