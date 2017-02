Alberto Fernández, sobre las rectificaciones del Gobierno: “Nosotros no cometíamos estos errores”

El ex jefe de Gabinete kirchnerista defendió al espacio político al que perteneció y criticó que el presidente Macri haya dado marcha atrás con dos medidas

“Nosotros no cometíamos este tipo de errores”, fue la sentencia del ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández acerca de la rectificación del Gobierno sobre dos polémicas decisiones.

Esta tarde el presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa en la que anunció la vuelta a foja cero de la negociación de la deuda de Correo Argentino con el Estado y la baja del cambio en el sistema de cálculo en los haberes jubilatorios.

En diálogo con el programa Vuelo de Regreso, de Radio Milenium, y consultado acerca de su paso por la jefatura de Gabinete durante la gestión kirchnerista, Fernández respondió: “Entre otras cosas, no había que dar explicaciones porque no cometíamos estos errores (.) es un disparate poner en un punto de igualdad [con el kirchnerismo] el hecho de que este Gobierno no pueda sostener una resolución que ni siquiera salió a la luz tan solo porque le ladran”.

“Nosotros nunca hicimos eso. Nosotros sacábamos una resolución estando convencidos de lo que hacíamos (.) tengo la impresión de que el problema de hoy es un problema de un gobierno profundamente incapaz. No es un problema comunicacional, es un problema de política”, añadió.

Sin embargo, Fernández fue cuestionado por el conflicto agropecuario desatado por la resolución 125, que sumió al gobierno de entonces en una crisis política. “Con el campo yo renuncié, que más querés que te diga”, respondió.

En cambio, Fernández se explayó en la negociación de la deuda de Correo Argentino con el Estado, que considera una “picardía criolla”.

“Esto es una picardía criolla. dijeron: ‘si pasa, pasa’. Lo que pasa es que no contaban con que a esta fiscal se le ocurriera decir que no. Si yo fuera Macri, lo echo a Aguad. Si es verdad que Aguad hizo todo esto sin hablar con Macri, cosa que no dudo que es falso, yo lo echo”, dijo el ex funcionario, quien concluyó: “Armaron todo para no pagar nada ahora que están de ambos lados del mostrador. Es un tema de trascendencia política enorme”.