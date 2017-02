Irazusta: “No encuentro la relación o vinculación de Mariela Terán más que ser la pareja de Piris”

Javier Irazusta, abogado de Mariela Terán y Ricardo Piris, hija y yerno del intendente de la localidad de Itatí, p informó al programa “En el aire” que ambos se presentaron al juzgado y declararon. Pide prisión domiciliaria por no contar con antecedentes y por tener dos hijas menores.

El abogado dijo que hay una acumulación jurídica de cuatro causas distintas, de los cuales cada una tiene cuatro mil hojas. “Es una acumulación de causas, lo que se ha hecho es juntarlos en una sola acusación, es raro lo que ha sucedido, porque de la gravedad de un hecho se ha acumulado en un expediente que es falsificación de un documento”, comentó.

“Hay intervenciones telefónicas y en las que vi, Terán no aparece en ninguna. Está siendo arrastrada por una investigación principal contra su pareja y otra persona que está con eximición de prisión de apellido Saucedo”, señaló.

Mariela Terán queda envuelta en un hecho sucedido en el 2014, le habían robado un auto en Itatí, hizo la denuncia, se presentó al juzgado y el mismo juez la había tomado como querellante. El fiscal objetó, no por dudar de ella, sino porque la causa, al ser autores desconocidos, lo que correspondía es que se hiciera cargo la fiscalía y no pasar al juzgado. Pidió que se aparte como querellante y la causa sigue siendo autores desconocidos.

“Actualmente no hay nada contra Mariela Terán, se han juntado diferentes causas. Es una causa compleja que amerita más tiempo de explicación. A Saucedo le encontraron en una lancha de su propiedad con 200 kilos de marihuana y documentación de él”, dijo el doctor Irazusta.

La lancha, Saucedo la habría vendido en el 2012 a un señor Ramírez de Paso de la Patria, que fue citado a declarar y no se presentó. La causa estaba en la Secretaría Penal Nº 6, antes de fin de año se la envía a la Secretaría Penal Nº 2 para acumular con todas las causas y en donde Piris y Terán nada tienen que ver, la acumulan y no notificaron al abogado. “Me encuentro con muchas irregularidades”, afirmó.

“El más complicado por acumulación de otras causas es Saucedo, luego Piris y Mariela Terán no encuentro la relación o vinculación, más que ser la pareja de Piris”, sostuvo el abogado. “Necesito que la señora Terán esté con su familia, tiene una hija de 1 año y otra de 3 años que fue operada en estos días y corresponde un arresto domiciliario”, agregó.

La organización delictiva, estaría liderada por Luis Saucedo, quien por estas horas es intensamente buscado por la Justicia. El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila hizo lugar a una serie de pedidos de los representantes del Ministerio Público y ordenó la detención de Terán, Piris, Saucedo.

Mariela Alejandra Terán, tiene 27 años, fue investigada desde el 2014 y detenida este martes, sospechada de integrar una banda de narcotraficantes que se encargaba de la distribución de marihuana en siete provincias.