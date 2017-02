“Mi hija se retiró de la familia hace años”, dijo el intendente de Itatí

El intendente de Itatí Roger Terán, indicó al programa En el aire, que se enteró por los medios acerca de la detención de su hija. “Las hermanas intentaron comunicarse, pero no pudieron, ahora está detenida en la dependencia de Gendarmería”, señaló.

“Nos enteramos por los medios, ella no estaba en Itatí por eso tenemos muy poca información, estamos averiguando que pasó y tratamos de ponernos en contacto”, comentó Roger Terán al programa En el aire.

En cuanto a la municipalidad, sobre allanamientos realizados, el jefe comunal comentó que el juez Soto Dávila pidió el legajo de un empleado de apellido Saucedo con doce años de antigüedad y se le entregó la documentación. Es por un caso de falsificación de un documento. Estaría prófugo.

“En Itatí nos conocemos todos, somos una familia humilde, honesta, ninguno tiene antecedentes penales ni causa judicial”, aseveró.

“Nos pusimos a disposición de la justicia hace mucho tiempo, es difícil este momento, no sabemos la situación, hay que ver un abogado. Hasta ahora no hicimos nada, pero vamos a hacer todo lo posible”, dijo.

Terán explicó que su hija se distanció de la familia al cumplir los 18 años tras relacionarse con Ricardo Piriz. “No estábamos de acuerdo con esa relación, es una persona más grande y con antecedentes penales. No era lo adecuado para ella”, agregó.

Consultado sobre si confiaba en su hija por este conflicto, el jefe comunal sostuvo: “No pongo las manos en el fuego por nadie. Ella se retiró de la familia a los 18 años porque no pudimos llegar a un acuerdo, Piriz es mayor que ella, con antecedentes penales y consideramos que no era lo adecuado para nuestra hija y a partir de ahí le hablamos mucho y no pudimos hacerle entrar en razón”.