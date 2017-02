Hardoy: “No podemos hacer alianza con Encuentro por Corrientes porque representa al pasado en la provincia”

Eduardo Hardoy, vicepresidente del PL analizó en comunicación con “En el aire”, el panorama político que se viene. Indicó que si bien no hay conversaciones con el Partido Justicialista de Capital pero remarcó que no pueden hacer alianzas con Encuentro por Corrientes porque representa al pasado.

El vicepresidente del Partido Liberal, en comunicación con el programa “En el aire”, señaló que por el momento la fuerza celeste no ha tenido ninguna conversación institucional con el Partido Justicialista de Capital, “seguramente se va a evaluar y consultarle a Any Pereyra si estaría dispuesta a continuar en la gestión municipal. Todavía no se ha conversado concretamente de este tema”.

“Debemos esperar que la Convención se expida, estoy convencido que el Partido Liberal quiere un cambio en la provincia, ha llegado un momento de agotamiento, hay un ciclo que se termina el 10 de diciembre, pretendemos un panorama distinto, donde tengamos la posibilidad de desarrollo, donde los productores se sientan que puedan salir adelante”, destacó.

Además opinó que “no podemos hacer una alianza con Encuentro por Corrientes cuando representa al pasado en la provincia, debemos tener una visión de cambio y mirando al futuro. Pretendemos un proyecto político donde se inserte el PL pensando una provincia totalmente diferente”.