El Gobierno convoca a la oposición por la polémica por El Correo

Tras la polémica por el acuerdo por la deuda que el Correo Argentino S.A, que pertenecía a Franco Macri y el Ejecutivo, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad convocará mañana a los referentes parlamentarios de todo el arco político a una reunión -se bajara que sea la semana próxima- para escuchar sus inquietudes y sugerencias.

En el Gobierno defendieron el acuerdo por el que el padre de Mauricio Macri debería pagar 600 millones de pesos y rechazaron el cálculo de la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquin, que en su dictamen señaló que el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Correo, propiedad de la familia Macri, podría provocar un perjuicio a las arcas oficiales y significaría una condonación de 70 mil millones de pesos.

Sin embargo, en el Ejecutivo continuaron defendiendo durante todo el día el acuerdo, que -señalaron- fue refrendado por los 600 acreedores que tiene la empresa y que ahora podrían cobrar su deuda.

Incluso sugirieron que de no haber refrendado el acuerdo podrían haber sido demandados bajo la figura incumplimientos de deberes de funcionarios público.

Fuentes del ministerio de Comunicación destacaron que el anterior Gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner que desde ayer critica el acuerdo, sí cometió ese delito al no avanzar para liquidar la deuda.

En el Gobierno hay confianza en que la Cámara fallará a fovor del Ejecutivo. En Casa Rosada evitaron criticar a la fiscal Boquín para -“en sus palabras”- no volver política una discusión técnica.

Sin embargo, desde la cartera de Comunicación señalaron la responsabilidad indirecta de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, a quien Mauricio Macri busca remover.

“No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”, había sostenido por la tarde el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa; que debió interrumpir sus vacaciones para dar explicaciones. El funcionario fue el responsable de firmar el acuerdo con los representantes de Correo Argentino S.A.

Mocoroa -sobre quien la fiscal señaló que no estaba capacitado por su rango para firmar semejante acuerdo- señaló que la cifra de 70 mil millones es un error de la fiscal. “Presumo que es un error jurídico”, dijo Mocoroa; que habría dolarizado la deuda en pesos y le habría sumado intereses hasta 2033, año en que vencía la licitación original.

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones fue denunciado junto al Presidente y al ministro Aguad hoy por referentes del kirchnerismo. Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, representantes de Nuevo Encuentro, fueron los priemero y radicaron una presentación en el juzgado de Ariel Lijo. Luego lo hizo el bloque de diputados K, encabezados por Héctor Recalde, cuya causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral.