El Juzgado Federal remitió el oficio para la extradición de Lohrman y Maidana

El juez Carlos Soto Dávila informó que vía Policía Federal se envió la documentación necesaria a Cancillería para que tramite el regreso al país de los prófugos. “Estamos estudiando todas las alternativas, hemos instrumentado los primeros pasos pero no quiero hacer ningún tipo de especulación”, dijo.

El juez federal Carlos Soto Dávila envió el oficio a Cancillería para que se inicien las acciones del pedido de extradición de Rodolfo “Ruso” José Lorhman y José “Potrillo” Maidana, ambos sindicados como los líderes de la banda que secuestró Christian Schaerer en septiembre de 2003.

“Lo que hemos procedido a realizar es terminar el oficio que se remite a Cancillería, solicitando se comunique a Portugal sobre el interés de éste Juzgado por la aprehensión de Lorhman y Maidana. A continuación se remite toda la documentación de la extradición, y es la Cancillería la encargada de realizar ese trámite”, afirmó el juez federal a Radio Dos.

“Creo que no habría mayores inconvenientes para lograr la extradición”, sostuvo.

“Se remite vía Policía Federal toda la documentación de la extradición y la cancillería es la encargada de realizar el trámite” expuso.

“Hay que evaluar los delitos de cada uno cometidos por esta banda en cada país, eso va a pesar probablemente, pero creo que no habría mayores inconvenientes en la extradición” manifestó.

“Ayuda enormemente el tener un convenio con Portugal, porque ambos países reconocen el interés de la tramitación en este tipo de pedidos” expresó.

“Estamos estudiando todas las alternativas, hemos instrumentado los primeros pasos, pero no quiero hacer ningún tipo de especulación, lo fundamental es la respuesta que me da la Cancillería Argentina. Si hay alguna otra documentación que se requiera seguramente se me hará saber” explicó.

Cabe recordar que la pareja de delincuentes fue detenida el pasado viernes en Portugal.

Los investigadores llegaron hasta Lohrman luego de detectar que su cómplice, José Horacio Maidana, realizaba giros de dinero hacia Argentina bajo el nombre falso de Jorge Miguel Tavares da Costa. Fue así que descubrieron que estaban en Portugal y alertaron a los agentes de Interpol de ese país.

Tras cometer un robo a mano armada en la ciudad de Aveiro, Maidana y Lohrman intentaron engañar a los policías dando dos nombres falsos: se identificaron como un ciudadano guatemalteco llamado José Luis Guevara Martínez y otro de origen búlgaro, Nikola Petkov. Sin embargo, lograron identificarlos gracias a la información sobre sus huellas digitales.

El Litoral