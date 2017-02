Atlético Tucumán logró la hazaña: le ganó a El Nacional y pasó de ronda en la Libertadores

El Decano sufrió los mil y un contratiempos para llegar a Quito a jugar el partido, en el que derrotó 1-0 a su rival y pasó de fase. Ahora enfrentará al Junior de Barranquilla.

Una historia para hacer una película es la que vivió Atlético Tucumán este martes. Porque de estar muy cerca de no jugar el partido ante El Nacional de Ecuador por un problema en el avión, que los dejó varados en Guayaquil antes de llegar a Quito, pasó a ganar 1-0 y meterse en la tercera ronda de la Copa Libertadores.

El Decano pasó la noche en la ciudad ecuatoriana antes de subir a la altura de la capital con el tiempo justo, así no sufrir los efectos de los 2700 metros de altura. Pero un permiso no obtenido por la empresa chilena de charters Aerovías DAP para volar sobre Quito los dejó varados casi hasta la hora del juego.

El conjunto tucumano llegó al estadio con mucho retraso y casi no lo dejan jugar, pero se presentó sin entrada en calor, tras una situación de nervios y usando la ropa y los botines de la Selección argentina Sub 20, que está en Quito disputando el Sudamericano.

Los dirigidos por Pablo Lavallén merecieron largamente el triunfo, que recién se concretó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Fernando Zampedri -usando la camiseta de Lautaro Martínez- marcó de cabeza el único gol del partido.

Ahora, Atlético Tucumán enfrentará al Junior de Barranquilla, y el ganador de la serie se meterá en el Grupo 5 de la Libertadores, junto a Peñarol, Palmeiras y Jorge Wilstermann.