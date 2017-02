Secuestro de Christian: Pompeya Gómez se reúne hoy con el fiscal Flavio Ferrini

La madre del joven desaparecido en 2013 comenzará la batalla legal para poder lograr la extradición de los dos líderes de la banda que cometió el secuestro. También intentará hablar con el juez Carlos Soto Dávila. Dijo que se encuentra en la búsqueda de un abogado querellante que deberá estudiar toda la causa.

Pompeya Gómez, esta mañana, iniciará nuevamente el recorrido judicial para interiorizarse acerca de las acciones legales a realizar para la extradición de Rodolfo “Ruso” José Lorhman y José “Potrillo” Maidana, ambos sindicados como los líderes de la banda que secuestró a su hijo Christian Schaerer en septiembre de 2003, de quien se desconoce su paradero.

En diálogo con el El Litoral, la madre del joven desaparecido, contó que a primera hora se reunirá con el fiscal federal Flavio Ferrini quien quedó a cargo de la investigación de la causa.

“Ya lo llamé y quedamos en encontrarnos por la mañana. También iré a reunirme con el juez Carlos Soto Dávila. Comenzaré nuevamente a recorrer el camino legal. La noticia de la detención de estas dos personas es muy esperanzadora para la familia Schaerer”, afirmó.

“Por el momento no tengo planeado viajar a Buenos Aires. Sólo lo haré si es que algo lo amerita. El pasado viernes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue quien me llamó a mi celular y me comunicó que habían atrapado a Lorhman y Maidana. Me dijo que hablaba por orden del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para darme la noticia. Me dio su número telefónico para que ante cualquier duda me comunicara con ella. Es por eso que veremos cómo avanza todo este proceso judicial”.

“La ministra me afirmó que harían todo lo posible para que los secuestradores de Christian sean extraditados a la Argentina. Que hablaron con la canciller de Lisboa y le informaron que son delincuentes muy peligrosos”.

Nuevo abogado

“Con todo esto, me olvidé de que tengo que contratar un abogado querellante. Alguien que tendrá que interiorizarse en la causa que es muy compleja”.

Cabe recordar que el abogado Ernesto “Tito” Gónzalez fue el letrado que representó a la familia Schaerer e incluso participó de los dos juicios donde se condenó a gran parte de la banda de secuestradores.

El abogado fue asesinado de varios disparos el pasado 5 de julio de 2015 cuando se encontraba desayunando en una reconocida confitería céntrica de la capital correntina.

La familia unida

“Siempre estuvimos en contacto con Juan Pedro Schaerer. Es el padre de Christian.

Al igual que mi hijo Gastón todos queremos conocer dónde está Christian. Pasaron más de 13 años y nunca dejamos de hablar de mi hijo. Lo seguimos recordando y buscando. No nos olvidamos de él. Su ausencia es una gran herida. Tenemos que estar unidos como familia para todo lo que se viene”.

La cifra

13

Años hace que no se sabe nada del paradero de Christian Schaerer, secuestrado el 21 de septiembre de 2003.

El Litoral