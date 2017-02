La Municipalidad de Corrientes anunció colectivos gratis hacia el corsódromo

La prestación abarcará 36 colectivos urbanos, y se irán sumando más unidades de acuerdo a la demanda; de una docena de líneas. La medida ordenada por el Jefe Comunal alcanzará a la líneas 103 B, 108 C, 106 A-B-C, 104 C, 104 B, 104 A, 108 A, 105 A, 105 B, 101, 110, 102 C, entre otras. Por instrucciones del Municipio, las trazas extenderán sus recorridos desde los barrios más populosos hasta el Corsódromo para facilitar el traslado de las familias. Además la Comuna dispuso carriles preferenciales para colectivos, que dinamizarán el transporte urbano hasta el “Nolo” Alías.

En conferencia de prensa, este jueves 2 de febrero la gestión del intendente Fabián Ríos comunicó servicio preferencial y gratuito de pasajeros para las noches de los Carnavales Oficiales 2017, que iniciarán este viernes 3 de febrero.

Los colectivos urbanos partirán desde diferentes barrios populosos de la Ciudad y llegarán hasta el corsódromo “Nolo” Alías, con algunas líneas que tendrán como lugares de transbordo al Puerto y la plaza Cabral.

En una primera etapa, la medida dispuesta por el intendente Fabián Ríos alcanzará a 36 unidades -debidamente señalizadas- de 14 líneas distintas. Y de acuerdo a al aumento de la demanda, se irán sumando más colectivos.

Para este viernes 3 -y la mañana del sábado 4- estarán disponibles entre 3 y hasta 5 unidades por cada línea afectada al servicio preferencial y gratuito. La prestación gratuito se activará a las 18,30 horas, cada unidad tendrá un tiempo de espera de 30 minutos; y concluirá luego de que finalice cada noche de desfile el Corsódromo; aproximadamente a las 7.

“Por instrucciones del Fabián Ríos diseñamos un servicio totalmente gratuito para el traslado de los vecinos. El sistema que abarca todos los barrios de la Ciudad, con un esquema de traslado rápido y capacitado para el transporte de unas 3.000 personas en una primera etapa. Con el correr de las noches de desfile, si la demanda aumenta; iremos sumando más unidades al servicio gratuito”, explicó en conferencia de prensa el secretario de transporte y tránsito, Gustavo Larrea.

La medida dispuesta por la Municipalidad tiene como objetivo principal que la mayoría de los vecinos tengan como principal opción de traslado el transporte público, para disminuir la carga vehicular sobre los principales ingresos a la Ciudad y sobre la Ruta Nacional Nª 12; reforzando de esta manera las medidas de Seguridad Vial sobre el corredor de acceso al Corsódromo.

Larrea señaló que la idea “es contribuir a una a una mejor agilidad y movilidad urbana. Además queremos que la gente se decida tomar el colectivo y nos ayude en materia de tránsito y seguridad vial. Creemos que la opción del colectivo gratis tiene que transformarse en una alternativa eficiente para que los vecinos dejen su auto o moto y puedan subirse a un colectivo”. agregó.

CARRILES PREFERENCIALES PARA INGRESO Y EGRESO AL CORSÓDROMO

El subsecretario de tránsito y seguridad vial, Carlos Odena; explicó que el servicio gratuito de transporte urbano utilizará además rutas preferenciales y carriles exclusivos para el viaje, ingreso y egreso al Corsódromo en las noches de desfiles.

Odena indicó que ue sobre ruta 12 “unos 200 metros antes del aeropuerto, en el sentido Rotonda – Paso de la Patria, se va a instalar un sistema de vallado en el carril y en la banquina derecha, exclusivo para el transporte de pasajeros (colectivos urbanos y remises) y para comparseros, que ingresarán por el Perichón, así como para vehículos particulares que se ubiquen de ese lado de las tribunas.

Los colectivos urbanos accederán a la ruta únicamente por avenida Río Chico, para luego tomar el mencionado carril e ingresar por el Perichón.

En tanto que en el carril y en la banquina izquierda , también en el sentido Rotonda – Paso de la Patria, “habrá exclusividad de ingreso para quienes vayan a las tribunas del sector Aeropuerto, así como para el funcionamiento de un corredor sanitario de ambulancias”, agregó.

A diferencia de los años anteriores, esta vez para el egreso del corsódromo el sistema de carriles se va a dividir entre motos y autos. “Todas las motos van a ir por la banquina y van a tener que salir obligatoriamente por Río Chico, mientras que los automóviles lo harán por la calzada de la ruta hasta la intersección de las avenidas Independencia, Centenario o Libertad, sin tener contacto con las motocicletas”, expresó.

“Lo que no queremos es que se junten todos los vehículos en una misma vía de egreso, produciéndose accidentes como otros años”, explicó el subsecretario.

DETALLES DE LOS RECORRIDOS DE CADA LÍNEA, IDA Y VUELTA AL “NOLO” ALÍAS

101: Ponce – Cremonte al Corsódromo.

Ida: recorrido habitual por los barrios Ponce y Cremonte hasta Ruta 99 (Centenario) – Ruta 12 – Corsódromo.

Vuelta: Corsódromo – Ruta 12 – Ruta 99 (Centenario) – recorrido habitual barrios Cremonte y Ponce.

102 C desde Laguna Brava al Corsódromo

Ida: Castor de León – 6 de Mayo – Mocito Acuña – Moray – Gral. Madariaga – 6 de Mayo – Mocito Acuña – Ruta Nº5 – Ruta Nacional N º 12 – ingreso al Corsódromo por el acceso al Perichón.

Vuelta: Ruta Nacional Nº 12, Ruta Nº 5 – Mocito Acuña – 6 de Mayo – Gral. Madariaga – Moray – Mocito Acuña – 6 de Mayo – Castor de León.

103 B: desde el barrio Doctor Montaña hasta el Corsódromo.

Ida: avenida Larreta- avenida Maipú- avenida Sarmiento – avenida Pedro Ferré – avenida Artigas – avenida Ayacucho – avenida Centenario – Güemes – Rizzuto – 20 de Mayo – avenida Armenia – avenida J.R Fernández – avenida Río Chico – Ruta Nacional Nº 12 – Ingreso por el Perichón.

Vuelta: Ruta Nacional Nº 12 – avenida Libertad- avenida Armenia – avenida Gobernador Ruiz – avenida Gobernador Pujol – Avenida Costanera General San Martín- Puerto – recorrido habitual.

104 A: desde el barrio Juan de Vera hasta el Corsódromo.

Ida: Av. Juan de Garay – Av. del IV Centenario – Av. Colón – Hernandarias – Guastavino – – Av. 3 de Abril – Av. Independencia – Av. Chacabuco – Av. Armenia – Av. F.R. Fernández – Av. Río Chico – Ruta 12 – Cosódromo.

Vuelta: Ruta 12 – Av. Libertad/Av. Armenia – Av. Gdor. Ruíz – Rotonda Poncho Verde – Pellegrini – Salta – San Martín – Chaco – Av. 3 de Abril en dirección al Puente Gral. Belgrano – Rotonda Puente Gral. Belgrano – Lavalle – Alberdi – Av. Tte Ibáñez – Elías Abad – Gutnisky – Av. Juan de Garay – Cosquín – Av. Paysandú – Iberá – Igarzábal – Wenceslao Domínguez – Paysandú – Alta Gracia casi Maipú.

104 C: desde 215 Viviendas / Barrio San Antonio hasta el Corsódromo.

Ida: Alta Gracia y Los Calchaquíes – Av. Paysandú – Wenceslao Domínguez – Igarzábal – Iberá – Av. Paysandú – Rafaela – Av del IV Centenario – Mendoza – Av. 3 de Abril – Av. Chacabuco – Av. Centenario – Av. Laprida – Av. Libertad – UNNE (es Dardo Rocha) – Av. Río Chico – Ruta 12 – Corsódromo.

Vuelta: Ruta 12 – Av. Libertad/Av. Armenia – Av. Gdor. Ruíz – Rotonda Poncho Verde – Av. Gdor Pujol – Av. Costanera – Salta – Av. 3 de Abril – José R. Vidal – Av. Tte Ibáñez – Av. del IV Centenario – Iberá – Igarzábal – Wenceslao Domínguez – Paysandú – Alta Gracia (acceso barrio Río Paraná).

104 D: Desde las 1000 Viviendas hasta el Corsódromo.

Ida: Cosquín y Arequipa – Cosquín – Paysandú – Rafaela – Av. El Maestro – Santa Cruz – Av. Sarmiento – España – Plácido Martínez – Coronel Baibene – Vélez Sarsfield – Av. Gdor Ruíz – Av. Armenia – Av. J.R. Fernández – Av. Río Chico – Ruta 12 – Corsódromo.

Vuelta: Ruta 12 – Av. Río Chico – Las Violetas – Josefina Contte – Las Margaritas – Calle 32 – Pasionaria – Provincia de Bazkaia – Murcia – Sicilia – Badajoz – Argerich – Sheridan – Av. Río Chico – Av. J.R. Fernández – Av. Armenia – 19 de Mayo – Av. Pomar (Walmart) – Av. Centenario – Av. Chacabuco – Gdor. José Gómez – San Martín – Santa Fe – Gutenberg – Arequipa – Cosquín – Av. El Maestro – Santa Cruz y Sarmiento.

105 A y 105 B:

Ida: recorrido habitual desde el Puerto hasta los barrios Molina Punta y Docente – Río Chico – Ruta 12 – Corsódromo.

Vuelta: Corsódromo – Río Chico – recorrido habitual hacia el Puerto.

106 ABC: desde el barrio Nuevo hasta el Corsódromo

Ida: Frías – Cuba – Ramos Mejía – Sánchez de Bustamante – San Francisco de Asis – Montecarlo – Juan Domingo Perón – Ruta Nacional Nº 12 – avenida Centenario – Laprida – avenida Libertad – Marino – Río Chico – Ruta Nacional Nº 12 – ingreso por el Perichón – Corsódromo.

Vuelta: Corsódromo – el Perichón – Ruta Nacional Nº 12 – Río Chico – Marino – avenida Libertad – Laprida – avenida Centenario – Ruta Nacional Nº 12 – Juan Domingo Perón – Montecarlo – San Francisco de Asis – Sánchez de Bustamante – Ramos Mejía – Cuba – Frías.

108 A: desde el barrio Arazaty hasta el Corsódromo.

Ida: Lavalle- Alberdi – avenida Teniente Ibáñez – Elías Abad- Avenida Juan de Garay – Av. del IV Centenario – Av. Colón – Hernandarias – Guastavino – Av. 3 de Abril – Av. Independencia – Av. Chacabuco – Av. Armenia – Av. F.R. Fernández – Av. Río Chico – Ruta 12 – Cosódromo.

Vuelta: Ruta 12 – Av. Libertad/Av. Armenia – Av. Gdor. Ruíz – Rotonda Poncho Verde – Pellegrini – Salta – San Martín – Chaco – Av. 3 de Abril en dirección al Puente Gral. Belgrano – Rotonda Puente Gral. Belgrano – Lavalle – Alberdi – Av. Tte Ibáñez – Elías Abad – Gutnisky – Av. Juan de Garay – Cosquín – Av. Paysandú – Iberá – Igarzábal – Wenceslao Domínguez – Paysandú – Alta Gracia casi Maipú.

108 C: desde el barrio Quintana hasta el Corsódromo

Ida: Cangallo – Presidente Fronidizi – Julio Verne- Cuba – Presidente Frondizi – Medrano- Wenceslao Domínguez- Av. Cazadores Correntinos – Av. Pedro Ferré – Rotonda de la Virge- Ruta Nacional Nº 12- avenida Centenario – Facundo Laprida – avenida Libertad – Las Violetas – Río Chico- Ruta Nacional Nº 12 – Corsódromo.

Vuelta: Corsódromo – Ruta 12 – Av. Ferré/Independencia – Av. Chacabuco – Av. Cazadores Correntinos – Wenceslao Domínguez – Pitágoras – Siracusa – Medrano – Pte Frondizi – Cangallo.

110 A: Molina Punta al Corsódromo.

Ida: Las Margaritas – Calle 308 – Las Violetas – Av. Río Chico – Ruta 12 – Corsódromo.

Vuelta: Corsódromo – Ruta 12 – Av. Río Chico – Las Violetas – Calle 308 – Las Margaritas.

